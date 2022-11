Calciomercato, Joao Pedro torna in Serie A: accelerata per chiudere, la destinazione

Accelerata per chiudere, il ritorno di Joao Pedro in Serie A. È nelle intenzioni del club italiano, che potrebbe riportarlo in Serie A dopo i sei mesi passati al Fenerbahce.

Calciomercato, annuncio sul ritorno di Joao Pedro: il club

Ritorno di Joao Pedro in Serie A, è quanto può succedere nell’imminente sessione di calciomercato, a gennaio. Il talento italo-brasiliano dopo una brutta annata vissuta a Cagliari, dopo una vita passata in Sardegna e in Italia – tanto da ottenere anche un posto con la Nazionale di Roberto Mancini -, sta vivendo un buon periodo in Turchia, con il Fenerbahce.

Giocando anche l’Europa League, è riuscito a trovare quell’esperienza che gli è mancata in ambito internazionale, da essere ora pronto ad un eventuale ritorno in Serie A, per accompagnare uno dei club che più ha fatto bene in stagione, con l’obiettivo di piazzarsi in Europa a fine campionato.

Il talento italo-brasiliano si trova ancora al centro della sua carriera, considerando l’età che gli permetterebbe di strappare ancora un contratto importante. Il classe ’92 ha infatti ancora 30 anni e potrebbe essere il colpo di calciomercato per il Torino di Ivan Juric: Joao Pedro è il rinforzo e, dopo diversi rumors venuti fuori nel corso di questi giorni, ecco che potrebbe concretamente arrivare il ritorno in Italia.

Mercato Torino, colpo Joao Pedro: le ultime

A riportare le ultime in merito al colpo di calciomercato per il Torino, nel nome di Joao Pedro, sono i colleghi di Tuttosport. Dal Fenerbahce alla Serie A, di nuovo, per l’italo-brasiliano che ha comunque un costo del cartellino non da poco. Difficilmente il club turco si priverà con facilità di lui, liberandolo per il trasferimento al Torino. Vagnati è avvisato su quelle che saranno le cifre importanti per il colpo di mercato.

Ultime Torino, non solo Joao Pedro: un altro nome dal Fenerbahce

Il nome dal Fenerbahce, oltre a quello di Joao Pedro, porta a Diego Rossi. I granata hanno intenzione di fare le cose in grande per quanto riguarda l’imminente mercato che sarà a gennaio e, tra Juric e Vagnati, il progetto continuerà ad essere portato avanti.

