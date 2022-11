Giocherà in Ligue 1, che beffa al Napoli: annuncio di calciomercato

Beffa al Napoli, colpo di calciomercato in Ligue 1 già annunciato. Svelato il club che lo prenderà, assalto a gennaio che spiazza totalmente il club partenopeo.

Calciomercato Napoli, futuro in Ligue 1: la rivelazione

Il Napoli lo perde, giocherà in Ligue 1, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato che arrivano in serata. Il futuro, in questo momento di sosta per i Mondiali, che rischia di essere già scritto.

Cristiano Giuntoli stava valutando diverse opzioni, ora che il suo ruolo sarà quello di sistemare qualcosa all’interno del Napoli, dopo un mercato di livello enorme fatto già nella scorsa estate.

Dovrà andare appunto a rivedere qualcosa perché alcuni dei suoi obiettivi, per il mercato di riparazione, rischiano di sfumare. Gli azzurri stavano seguendo diversi nomi e tra questi, uno è finito nel mirino di un importante club della Ligue 1: il Nizza sembra far sul serio per Parisi, terzino dell’Empoli e obiettivo di calciomercato del Napoli. Pertanto, se gli azzurri non dovessero pareggiare quella che sarà l’offerta che arriva dal club francese, l’Empoli preferirà venderlo in Francia.

Mercato Napoli, sfuma Parisi? Le ultime

Può sfumare il colpo Parisi per il Napoli e di mezzo sembra esserci il Nizza, dalla Francia. L’obiettivo di calciomercato del Napoli, secondo i colleghi di FootMercato, sarebbe finito nel mirino appunto del Nizza che, dopo alcuni rumors che erano già emersi, sembra essersi convinto sul grande colpo per la fascia. I rossoneri, dalla Francia, potrebbero dunque beffare il Napoli, club con il quale hanno avuto diversi contatti in passato, considerando anche uno degli ultimi affari che ha portato ad Ounas, proprio al club francese.

Ultime Napoli, Parisi verso il Nizza: c’è anche un piano B

Il Nizza sembra essersi convinto, attraverso il lavoro di Florent Ghisolfi, il nuovo ds del club francese. Parisi è l’obiettivo di mercato, che sfumerebbe così al Napoli, ma occhio anche ad un piano B. Se dovesse convincersi al trasferimento in Francia, il Nizza potrebbe virare su Robin Gosens, dall’Inter, che spingerebbe però verso un ritorno in Germania. Il primo nome infatti resta quello di Parisi, ma il Nizza è pronto a far spesa in Serie A.