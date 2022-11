Serie A: incontro a Dubai per tornare, annuncio ufficiale

Ultimissime di calciomercato che riguardano il trasferimento del centrocampista, che dopo un passato a Milano, è pronto a tornare ancora nella regione lombarda per dare il suo contributo in Italia. C’è stato anche l’incontro decisivo con l’agente e ora svela tutto.

Calciomercato: torna in Serie A, annuncio del giocatore

Arrivano direttamente le dichiarazioni del centrocampista ex Serie A che svela quanto accaduto in Qatar in queste ultime ore. Dopo le voci di mercato c’è anche la conferma riguardo il suo possibile ritorno. Infatti, potrebbe atterrare a Milano già nelle prossime settimane il calciatore che è in rottura con il suo attuale club. Dopo aver giocato per anni in Italia è arrivata l’occasione nel suo paese ad Anversa, ma non è andata come previsto. Lui ora ha voglia di tornare nel paese che considera la sua seconda casa.

Sembra che nelle prossime settimane ci spossano essere novità importanti. Perché non sono solo voci, c’è realmente stato un incontro e le parti sono già entrate in contatto per capire la possibilità di chiudere l’affare. Nelle prossime ore novità di livello.

Nainggolan ha incontrato Galliani per un possibile ritorno in Serie A firmando con il Monza.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Nainggolan Monza: incontro con Galliani

Riguardo il possibile trasferimento di Nainggolan al Monza sono arrivate direttamente le parole del giocatore che è stato contattato da Het Nieuwsblad. Queste le sue prime dichiarazioni sul ritorno in Serie A:

“Ho incontrato Adriano Galliani in Qatar, mi ha detto ‘se vuoi giocare prendendo pochi soldi, richiamami’. Mi sento ancora bene, ne riparleremo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Danimarca: infortunio Kjaer, Milan in ansia

Monza: Nainggolan pronto alla sfida

Saranno decisive le prossime settimane per quanto riguarda un trasferimento di Radja Nainggolan di nuovo in Serie A e con il Monza. Il club lombardo ha dato apertura al giocatore direttamente con l’amministratore delegato Adriano Galliani che più volte ha già dimostrato di portare al club neopromosso in A giocatori di un certo livello pronti a rilanciarsi.

Nainggolan al Monza andrebbe a firmare per chiudere magari la carriera. Infatti, il giocatore belga sembra essere alle sue battute finali della carriera, ma ha ancora voglia di dimostrare di essere di grande aiuto e di un livello alto per giocare in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma: colpo dopo i Mondiali