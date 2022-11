PSG: colpo francese, il ds annuncia tutto

Il club francese è intenzionato a fare un grande mercato in vista delle prossime stagioni. Dopo i Mondiali 2022 in Qatar arriveranno già dei rinforzi per la società parigina che ha come obiettivo quello di vincere la Champions League, tanto desiderata dal presidente Al Khelaifi.

Calciomercato: PSG scatenato

Per arrivare a certi risultati il club dovrà rinforzarsi sempre di più e allestire la squadra con giocatori di livello internazionale, tra giovani ed esperti capaci di portare il club alla vittoria. Giocatori che possano essere utili al progetto di Galtier e che possano coesistere tra loro. La squadra francese sta prendendo sempre più forma con top player in arrivo e già a gennaio potrebbero esserci nuovi innesti portati dal ds Campos per il nuovo allenatore.

Bisognerà rinforzare dei reparti nello specifico, ma bisognerà stare molto attenti anche ai bilanci, perché il club francese è tra quelli tenuti d’occhio e sanzionati dalla Uefa. Oltre ai nuovi arrivi bisognerà anche lavorare per tenere i migliori. Già Messi senza rinnovo lascerà Parigi e i tifosi temono di perdere anche Mbappe nonostante il rinnovo in estate. Ci sono state molte voci di mercato riguardanti il giovane gioiello del club di Al Khelaifi.

Ci sono le parole del direttore sportivo Campos sul futuro di Mbappe al Paris Saint Germain.

PSG: l’annuncio di Campos su Mbappe

A parlare del futuro e della conferma di Mbappe al PSG è proprio il ds Luis Campos: “Kylian ha preso la sua decisione ed è felice a Parigi. I tifosi devono godersi uno dei migliori. In futuro non so cosa succederà”.

La stagione di Mbappe: i numeri con PSG e Francia

I numeri di Mbappe sono spaventosi con il PSG ma anche con la Francia ai Mondiali. Infatti, il calciatore francese sta trascinando ancora una volta la Nazionale come fatto nel 2018 dove trionfò. Sono già 3 i gol in 2 partite giocate. In totale ha messo a segno 24 reti nelle prime 27 partite stagionali tra club e Nazionali, contando anche le partite di Coppa.

