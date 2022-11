Calciomercato Inter: ecco il nuovo esterno, accordo a sorpresa

Svolta nel calciomercato Inter: blitz di Marotta per prendere subito il nuovo esterno, settimana chiave. Incontro e annuncio in arrivo, svelati tutti i dettagli.

Calciomercato Inter: scelto il nuovo esterno

Si muove il mercato Inter in vista di gennaio, la dirigenza s’è messa a lavoro durante questa pausa Mondiale ed ha individuato il profilo da acquistare per la sessione invernale di gennaio 2023. Inzaghi ha dato mandato ai suoi dirigenti di rinforzare la squadra, tra le richieste fatta c’è quella di un nuovo attaccante ed un esterno al posto di Robin Gosens. Il tedesco, infatti, è finito sul mercato con il suo agente che è alla ricerca di una sistemazione.

In attesa della cessione di Gosens, l’Inter ha chiuso per il nuovo esterno. Si tratta di un giovane talento di grande prospettiva, ricercato anche da altre società. Marotta, adesso, vuole anticipare la concorrenza con un incontro che andrà in scena già questa settimana.

Una vera e propria sorpresa per il mercato Inter, al di là dei tanti nomi usciti nei giorni scorsi, Marotta è pronto a chiudere per questo giovane promettente che ha fatto molto bene in Francia.

E’ Adrien Truffert il calciatore che vuole prendere l’Inter nel prossimo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato, via Gosens arriva Truffert all’Inter: la mossa di Marotta

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter, è l’esterno del Rennes Adrien Truffert il sostituto di Gosens. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è lui il prescelto. Il 21enne ha impressionato tutti in Ligue 1 ed ha una valutazione di 15 milioni di euro. Marotta e Ausilio sono pronti a trattare e ad anticipare la concorrenza. In settimana è previsto un vertice con il club francese del Rennes e i suoi agenti. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto.

Intanto si muovono anche le carte per la cessione di Gosens al Nizza, ad oggi i francesi sono in pole per l’esterno tedesco che dovrà lasciare i neroazzurri nel prossimo calciomercato di gennaio 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Inter, messo fuori rosa per motivi disciplinari: Inzaghi spiazzato

Truffert all’Inter, mercoledì l’incontro decisivo

L’Inter vuole chiudere con il giocatore del Rennes Adrien Truffert: è lui il colpo per il prossimo calciomercato.

In settimana andrà in scena l’incontro decisivo, intanto le alternative nel mirino di Marotta sono: Bakker del Leverkusen, Parisi dell’Empoli e Borna Sosa dello Stoccarda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato, colpo “Mondiale”: anche lui firma per l’Inter