Serie A: Arteta il nuovo allenatore del top club, già decisa la data

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul futuro del giovane allenatore spagnolo che sta ottenendo grandi risultati all’Arsenal e presto potrebbe ricevere la chiamata di un altro top club.

Calciomercato Serie A: pronto Arteta

Lungo contratto firmato proprio nei mesi scorsi tra il giovane allenatore e la società inglese. Il club londinese punta forte sulle qualità del proprio tecnico che ha lavorato per anni con Guardiola. Adesso sembra essere arrivato il suo grande periodo, perché in Premier League sta conducendo la classifica dalla prima giornata e non ha intenzione di fermarsi. Con un nuovo progetto e una squadra molto giovane l’Arsenal sta sorprendendo tutti in Europa, tanto che i grandi club iniziano a pensare al manager in vista del futuro. C’è un club in particolare che ha messo l’allenatore nel mirino.

Dopo aver iniziato e giocato con le giovanili del Barcellona, è proprio in Spagna con il club catalano che potrebbe tornare ma nelle vesti di allenatore. Non è un segreto che l’allenatore spagnolo dell’Arsenal sia una delle grandi sorprese della stagione. Ora iniziano ad esserci continue voci sul suo possibile ritorno.

Il Barcellona pensa di ingaggiare Arteta come nuovo allenatore post Xavi.

Barcellona: Arteta il dopo Xavi

In questo momento, come riportato dai colleghi spagnoli, il Barcellona ha scelto Xavi ma Arteta può essere l’allenatore del futuro. Il tecnico è un’opzione che piace molto alla società blaugrana che lo monitora a distanza in attesa di capire quando possa esserci il momento giusto per ingaggiarlo. Ad oggi è legato da un contratto lungo fino al 2025 con l’Arsenal e non sembrano esserci speranze per portarlo via da Londra. Allo stesso modo Xavi sta ottenendo buoni risultati con continuità ora dopo un inizio difficile di stagione e l’eliminazione dalla Champions League. Potrebbe puntare a vincere il campionato il Barcellona con Xavi alla guida e con l’ombra di Arteta sul futuro.

Arteta Barcellona: la data

Il possibile arrivo di Arteta al Barcellona come nuovo allenatore può avvenire proprio nel 2025, come riportato da Onda Cero riguardo questo possibile affare di mercato. C’è la possibilità anche che il Barcellona provi a portarlo prima dei prossimi 3 anni in Spagna.

