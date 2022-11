Serie A: esonero per l’allenatore, la risposta ufficiale al club

Tanti cambiamenti in Serie A nei primi mesi del campionato italiano. Una svolta importante per diversi club, a chi è andata bene e chi meno per i risultati che sono poi arrivati sul campo. C’è un club che però non ha cambiato e potrebbe pensare di farlo ora.

Serie A: esonero pronto

Più volte la società ha pensato di mandarlo a casa e interrompere i rapporti di lavoro con lui, ma alla fine dopo la sosta c’è stata la conferma della società dopo una riunione interna. Questo però non rassicura la posizione del tecnico italiano che potrebbe essere messo alla porta da un momento all’altro. Arrivano conferme anche dallo stesso allenatore che ora sa bene come dovrà svoltare il trend dei risultati per provare a dare un segnale decisivo al campionato e alla proprietà che ha puntato molto su di lui.

La Cremonese è una delle squadre neopromosse che si trova in fondo alla classifica ed è uno dei pochi club a non aver ancora esonerato l’allenatore di inizio stagione. Una scelta che la società spera possa essere premiata con il duro lavoro in vista dei prossimi mesi e del rush finale di stagione.

Arrivano le ultime notizie sul possibile esonero di Alvini alla Cremonese.

Cremonese: le parole di Alvini sull’esonero

Ai microfoni di Tmw sono arrivate le parole di Massimiliano Alvini della Cremonese riguardo la conferma e il possibile esonero. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico italiano che è molto apprezzato nell’ambiente per il suo stile di gioco:

“Per quanto riguarda la riconferma vogliamo sfruttarla, sono contento e mi fa piacere, credo che insieme possiamo ancora fare qualcosa”.

Calendario Cremonese: Alvini si gioca il futuro

Avrà subito un calendario alternato dove potrà dare segnali Alvini con la sua Cremonese per evitare l’esonero. Il club neopromosso affronterà ad alternanza una partita difficile con una più abbordabile. Infatti, nel mese di gennaio la Cremonese scenderà in campo contro Juventus, Verona, Monza, Napoli, Bologna e Inter. Subito un mese decisivo per il club con la società che si aspetta la prima vittoria che possa arrivare già nelle prime settimane. E’ lì che si deciderà molto probabilmente il futuro di Alvini con la Cremonese.

