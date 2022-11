VIDEO – Aggressione shock in campo, giocatore pestato con la bandierina

È successo nel corso della partita, il momento di follia che ha visto un tifoso aggredire il calciatore in campo. Dalle spalle, colpito dalla bandierina presa in possesso dal tifoso, gesto vergognoso avvenuto sul terreno di gioco.

Aggressione shock, il tifoso pesta il calciatore con la bandierina

Aggressione shock in campo da parte di un tifoso, partita sospesa. Non si è giocato più, il calciatore è stato pestato da un tifoso a suon di colpi con la bandierina che era presente sul terreno di gioco.

Clamoroso quanto accaduto nel corso del match, la partita è stata immediatamente sospesa dopo quanto accaduto al calciatore, che è stato colpito più volte con la bandierina da un “tifoso” – se così può chiamarsi -, che è stato poi fermato da calciatori stessi e da addetti ai lavori.

È sfuggito agli steward e alle autorità competenti, in un momento che risultava anche delicatissimo, quello che stavano vivendo sul terreno da gioco, con l’intervento dell’ambulanza. Il malintenzionato, completamente fuori di testa, ha afferrato la bandierina e ha più volte colpito il portiere alle spalle, che si trovava a ridosso della stessa ambulanza, in attesa di riscontrare notizie in merito all’uomo che stavano trasportando in barella.

Follia in Turchia, un tifoso picchia il portiere: l’episodio

È successo in Turchia, nel corso della partita che si è giocata nella seconda divisione turca. Si tratta del derby tra Goztepe e Altay, della Serie B turca.

Mentre tutti i campionato sono fermi a causa dei Mondiali, alcuni continuano, così come la Serie B italiana. In campo, infatti, c’era anche il campionato turco e oggi sono venuti fuori alcuni disordini, che hanno costretto l’arbitro ad interrompere la gara. Addirittura, in campo, anche l’ambulanza e il motivo è legato ad un tifoso che è rimasto gravemente ferito alla testa. È proprio in quel momento che il tifoso, “armato” di bandierina, ha aggredito il portiere.

Il video dell’aggressione al giocatore, colpito dalla bandierina

Colpito dalla bandierina, da un tifoso, in Turchia è successo di tutto nella giornata folle del derby della seconda divisione turca. Ecco, di seguito, le immagini di quanto accaduto.

