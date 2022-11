Calciomercato: Thuram sbarca a Roma, lo hanno preso

Mercato in fermento in Serie A. Nel mirino c’è il figlio di Thuram che molto presto può arrivare in Serie A. Ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato: Thuram in Serie A, i dettagli

Club a lavoro per programmare la prossima sessione invernale di calciomercato, che aprirà i battenti il prossimo gennaio 2023. Presidenti, dirigenti, agenti e addetti ai lavori sono in continuo contatto per concretizzare e chiudere i primi colpi. In particolar modo è quello italiano più in fermento. Dalle big Juve, Inter, Milan, Roma e Lazio fino alle squadre piccole come Cremonese e Salernitana. C’è tanta voglia di mettere a segno qualche acquisto per rinforzare la propria squadra.

Intanto arrivano indicazioni chiare e nette per quanto riguarda un membro della famiglia Thuram che molto presto potrebbe approdare in Serie A e seguire le orme di papà Lilian, che ha militato tanti anni nel Parma e nella Juventus.

Uno dei due figli, nati in Italia, è diventato un obiettivo concreto di molte società italiane. Non è un mister che Marcus Thuram sia in orbita Inter e Juventus. A sorpresa, anche il fratellino Khephren Thuram può approdare in Italia, c’è la Lazio che lo vuole per il dopo Luis Alberto.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato: Thuram jr alla Lazio

Sempre più in bilico la posizione di Luis Alberto alla Lazio, lo spagnolo è vicino all’addio. Ha manifestato la volontà a Sarri e Lotito di tornare in Spagna, la dirigenza biancoceleste sicuramente lo accontenterà. Intanto emergono i nomi di possibili sostituti al calciatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, la Lazio valuta l’acquisto nel prossimo calciomercato di gennaio 2023 di Khephren Thuram del Nizza.

Classe 2001, è il figlio di Lilian e fratello di Marcus Thuram che è nel mirino di Inter e Juventus. Ecco svelata la sua valutazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Arnautovic vuota il sacco: rivelazione di calciomercato sull’addio al Bologna

Lazio, Thuram al posto di Luis Alberto: la mossa di Tare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Lazio, nel mirino c’è Khephren Thuram per il dopo Luis Alberto. Il calciatore francese ha una valutazione di circa 20 milioni.

Ma Tare è pronto a trattare con il Nizza per abbassare le pretese. Prima, però, servirà cedere Luis Alberto che interessa molto al Siviglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no nelle gare di oggi