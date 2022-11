Kevin-Prince Boateng in panchina: sarà il nuovo allenatore, l’annuncio

Dal calcio giocato alla panchina, c’è l’annuncio su Kevin-Prince Boateng, direttamente dalla voce dell’ex Milan, che ha svelato tutto nel corso di un’intervista.

Kevin-Prince Boateng, da calciatore ad allenatore: l’annuncio

Ha giocato al Milan portando in rossonero i penultimo Scudetto – prima di quello vinto da Stefano Pioli -, ora le cose potrebbero essere diverse e sotto una chiave diversa: da allenatore.

Ha parlato Kevin-Prince Boateng, storico ex calciatore della Serie A e, concedendosi in un’intervista, ha svelato durante la trasmissione in onda, quello che sarà il suo futuro. Dopo le ultime esperienze vissute da protagonista, ma sul campo e nel terreno di gioco, occhio a quello che sarà ora il futuro immediato per lui, con alcune dichiarazioni molto chiare su quella che sarà la sua avventura futura.

Il trequartista ghanese è attualmente impegnato con l’Herta Berlino e, alla fine del suo contratto, non andrà a rinnovare, procedendo verso il ritiro. Appendendo gli scarpini al chiodo, perché è la decisione presa da Kevin-Prince Boateng, il suo futuro sarà ancora nel mondo del calcio: sarà a tutti gli effetti un allenatore, lo ha rivelato lo stesso ex Milan in un’intervista, in cui ha dichiarato il suo desiderio di sedersi in panchina come allenatore.

Boateng allenatore, l’annuncio di Kevin-Prince

Ha parlato ai microfoni di Sport1, nel corso della trasmissione Doppelpass, l’ex Milan – tra le altre – Kevin-Prince Boateng. Tra le sue idee, quelle di diventare presto un allenatore: “Non lo so precisamente cosa farò subito dopo l’estate, ma posso dire che nelle ultime settimane è cresciuta in me una voglia forte di diventare allenatore. Posso già avere la certezza di una cosa: resterò a lavorare nel mondo del calcio, perché il calcio è tutta la mia vita”.

Ultime su Boateng, permanenza all’Herta Berlino da allenatore?

Tra le ipotesi, non da scartare, quella di vedere in panchina Kevin-Prince Boateng, nel ruolo di allenatore e all’Herta Berlino. La possibilità però nella seconda squadra, per far crescere la formazione delle giovanili. Parliamo della squadra Under 23 che, in Germania, gioca in un vero e proprio campionato tra i professionisti.