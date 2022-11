Calciomercato Inter: ecco il nuovo Casadei

Continua a lavorare alla perfezione la dirigenza nerazzurra. Perché l’Inter sforna anno dopo anno talenti di grandissimo livello. Ora c’è un altro giocatore che già fa impazzire tutti in Italia e presto potrebbe anche ricevere una chiamata importantissima.

Inter: trovato il nuovo Casadei

Questa volta l’Inter non ha nessuna intenzione di lasciarsi scippare il talento come fatto con Casadei, dove è arrivata l’irrinunciabile offerta da circa 20 milioni da parte del Chelsea. Ora c’è il club italiano che guarda attentamente al futuro con il progetto giovani anche visti i problemi economici. La società inizierà a puntare sempre di più sui propri talenti. Ecco perché uno di questi è stato blindato fino al 2026 con un rinnovo e mandato in prestito. E’ un giovanissimo centrocampista classe 2003.

Gioca alla Reggina in prestito e anche quest’oggi è sceso in campo da titolare nel big match contro il Benevento. Filippo Inzaghi sta puntando tantissimo su di lui e potrebbe convincere anche l’Inter a lasciarlo per qualche altro anno alla Reggina se il club dovesse conquistare la Serie A in vista del prossimo anno. In questo momento il club calabrese si trova al secondo posto della classifica di Serie B, con soltanto il Frosinone davanti.

L’Inter sogna con il nuovo Casadei: è Giovanni Fabbian che gioca alla Reggina.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter: Giovanni Fabbian il futuro

Giovanni Fabbian è il nuovo talento dell’Inter che alla Reggina sta impressionando e fa ben sperare al club milanese ma anche a Roberto Mancini. Infatti, ora anche il ct della Nazionale guarda attentamente la crescita del giocatore. A soli 19 anni ha già ottime qualità fisiche e tecniche. Bisogna soltanto dargli cotinuità e lasciarlo crescere. Per questo l’Inter ha deciso di cedere Giovanni Fabbian in prestito alla Reggina. Presto potrebbero iniziare ad osservarlo anche i migliori club al mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Milinkovic Savic va via

Inter: la stagione di Giovanni Fabbian con la Reggina

Davvero incredibile la crescita e la maturazione che il giovane talento nerazzurro sta avendo da un momento all’altro. Dalla Primavera dell’Inter Giovanni Fabbian è passato alla Reggina in prestito in Serie B, alla sua prima avventura seria tra i professionisti. Non ci ha messo molto a stupire e sta già dimostrando tutto il suo valore. Infatti, il giovane talento in questa stagione ha ottenuto già numeri importanti.

Con la maglia della Reggina Giovanni Fabbian fa ben sperare l’Inter per il futuro. In questa nuova stagione ha già segnato 4 gol in 13 presenze. Numeri davvero importanti per un centrocampista in un campionato difficile come quello della Serie B, ancor di più se alla sua prima avventura a soli 19 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: colpo dalla Germania