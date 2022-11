Club in vendita: lo cedono a 2 Sceicchi per 3 Miliardi

Uno dei migliori club della storia è stato messo in vendita. In queste ore arrivano aggiornamenti di mercato su quella che può essere la prossima proprietà del club con i tifosi che aspettano con ansia adesso l’annuncio definitivo.

Calciomercato: club venduto agli sceicchi

Sono tanti i club, anche tra i migliori al mondo, che stanno affrontando gravi problemi economici. Tutto è nato con la pandemia, che ha solo evidenziato e portato a galla i tanti debiti accumulati dai vari club in Europa in questi anni. In questi ultimi anni sono aumentati ancor di più e adesso spuntano fuori nuovi acquirenti capaci di investire in maniera importante nel mondo del calcio. In Italia ad aver avuto più problemi sono stati Roma, Juventus e Inter, in particolare la società nerazzurra che ora con la proprietà di Suning e Zhang dovrà prendere una decisione.

Più volte si è parlato di una possibile cessione dell’Inter, ma ancora non è arrivato quel momento. Chi può vendere da un momento all’altro la proprietà e dare una svolta epocale alla storia del club è un club inglese. Ancora una volta ci sarebbero sceicchi alle spalle di questa trattativa, che nelle ultime ore è stata annunciata e confermata da importanti media locali che hanno anche analizzato quelle che possono essere le cifre dell’operazione.

Gli sceicchi sono pronti ad acquistare il Liverpool per una grossa cifra di mercato.

Liverpool: cessione del club per 3 miliardi

Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Daily Mail, il Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool, starebbe trattando la vendita del club a 2 consorzi, uno Saudita e l’altro del Qatar. Le cifre si aggirerebbero intorni ai 3 miliardi di sterline.

Cessione Liverpool: lo Sceicco stravolge il mercato

La notizia della cessione del Liverpool allo Sceicco come proprietario potrebbe del tutto ribaltare quello che poi sarà il mercato del club inglese in vista dei prossimi mesi. Infatti, i grandi giocatori potrebbero essere attratti poi dal nuovo progetto ricco del Liverpool, che oltre ad essere una società storica, con uno dei migliori allenatori, diventerebbe anche una delle squadre più ricche e questo avvicinerebbe sempre di più grandi talenti a scegliere il Liverpool in caso di cessione del club allo Sceicco.

