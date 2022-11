Calciomercato, tutto pronto per l’esonero: scelto il sostituto

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine in tutti i campionati europei, nonostante la pausa Mondiale. Dopo l’ennesima sconfitta in campionato il club avrebbe infatti deciso di esonerare il tecnico, con il sostituto pronto a subentrare in corsa.

Calciomercato, decisiva la sconfitta: esonero ad un passo

Dopo i cambi di panchina delle ultime settimane, il calciomercato degli allenatori non intendere placarsi e dare un momento di tranquillità agli allenatori nonostante la pausa Mondiale. A differenza delle serie maggiori i campionati cadetti continuano a giocare, ed è proprio da lì che è arrivato un annuncio clamoroso.

Dopo il cambio in corsa di alcune società tra Serie A e Serie B, come Bologna, Como, Monza e da poco Ternana, a seguito dell’ennesima sconfitta in campionato anche un club di Serie C potrebbe entrare in questa particolare classifica, visto che starebbe pensando di esonerare il tecnico che in questo inizio di stagione non ha affatto mantenuto le aspettative della società.

La classifica ad oggi recita tutte le difficoltà del caso, con la squadra che è penultima in classifica quando gli obiettivi di questa stagione era completamente altri. I soli 11 punti conquistati in quindici giornate di campionato fanno riflettere la Triestina che, dopo l’ennesima sconfitta in Serie C di questa stagione, starebbe pensando di esonerare Massimo Pavanel.

Triestina, Pavanel in bilico: Lecco decisivo

Un club storico come la Triestina ad oggi dovrebbe lottare per la promozione nel suo girone di Serie C, ma i risultati della rosa di Pavanel in questo inizio di stagione stanno deludendo le aspettative. La posizione del tecnico veneto sulla panchina alabardata è fortemente in bilico, e la sconfitta di questo pomeriggio contro il Lecco potrebbe risultargli fatale.

Stando a quanto riportato da trivenetogoal.it, Massimo Pavanel è infatti ad un passo dall’essere esonerato dal suo incarico di allenatore della Triestina.

Triestina, esonero Pavanel: scelto il sostituto

La situazione in classifica lancia un campanello d’allarme importante a società e squadra. Stando alle ultime notizie, però, qualora la Triestina decidesse di esonerare Massimo Pavanel nelle prossime ore, il club alabardato riporterebbe in panchina Andrea Bonatti.

Nonostante il plausibile ritorno del tecnico, nulla esclude che la Triestina possa decidere di puntare su qualche nuovo nome,

