Juventus: lite con l’allenatore e lascia Roma, ha scelto i bianconeri

Le ultimissime di calciomercato di oggi nella pausa Mondiali raccontano di una Serie A e in grande movimento. I dirigenti sono a lavoro per migliorare al meglio le rose dei rispettivi club italiani. Molte notizie importanti riguardanti i top club come la Juventus.

Acquisti Juve: obiettivi chiari sul mercato

La Juve, nonostante un grande periodo di difficoltà, resta sempre uno dei migliori top club in Italia e al Mondo, dove tutti i giocatori ambiscono a giocare. Dopo un inizio di stagione difficile ora la squadra bianconera sembra essersi ripresa e la società lavora al meglio per il futuro. In questa stagione ci saranno degli acquisti nel mercato di gennaio dopo i Mondiali che porteranno il club a perfezionare al meglio la rosa in vista del rush finale tra Serie A ed Europa League. Ma le grandi squadre pensano con grande anticipo al futuro. Per questo motivo sono già tanti altri i movimenti per l’estate prossima.

Si guarda nella città di Roma, dove ci sono diverse situazioni particolari che potrebbero far comodo proprio alla Juve che andrebbe ad approfittare per la prossima sessione di mercato. Il club ha notato che a Roma c’è un grande giocatore e da sempre obiettivo di calciomercato che potrebbe lasciare il suo attuale club nel giro di qualche mese. Per questo motivo ora si pensa seriamente al suo acquisto.

La Juventus è pronta a formulare l’offerta alla Roma per l’acquisto di Zaniolo.

Juventus: nuovo assalto di mercato a Zaniolo e la Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non è finita tra Zaniolo e la Juventus con il giocatore che può lasciare la Roma. Il calciatore italiano, in scadenza 2024, potrebbe non rinnovare nonostante la richiesta di Mourinho e rompere i rapporti al termine della stagione in casa di mancata qualificazione in Champions League, che tanto vuole giocare il talento.

Zaniolo Juventus: beffa al Milan

Un altro club in Italia che da tempo segue Zaniolo è il Milan ma la Juventus questa volta potrebbe beffare i rossoneri. Infatti. Il club rossonero è stato molto vicino a lui la scorsa estate, ma la Roma ha fatto resistenza. A giugno 2023 con solo un anno di contratto la Roma potrebbe fare ben poco in caso di offerta della Juve.

