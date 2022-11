Calciomercato Juve: colpo dal Lipsia, l’hanno convinto

Rivoluzione Juve: nel prossimo mercato di gennaio 2023 Arrivabene e Cherubini sono pronti ad accontentare Allegri. Ecco le richieste del tecnico, un nuovo acquisto è in arrivo dal Lipsia: svelati i dettagli sull’affare.

Mercato Juve: arriva a gennaio dal Lipsia, nome a sorpresa

Con il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a tre, Allegri ha chiesto alla sua società interventi nel prossimo calciomercato di gennaio. Ovviamente per chiudere ciò servirà anche qualche uscita, necessaria anche per il bilancio. L’uscita anticipata dalla Champions League, infatti, ha rovinato i piani della Vecchia Signora che adesso avrà come obiettivo quello di rientrare assolutamente nei primi quattro del campionato e garantirsi la partecipazione per la prossima stagione alla competizione più importante d’Europa.

Per raggiungere questo obiettivo, però, servono innesti di qualità. Allegri ha chiesto una serie di rinforzi da chiudere per la prossima sessione di gennaio. Il tecnico ha deciso di puntare su un sistema di gioco particolare ed è per questo che adesso la società dovrà intervenire per accontentare il suo allenatore.

In particolar modo il tecnico vuole un nuovo centrale difensivo. Attualmente a disposizione ci sono solo: Bremer, Rugani, Bonucci e Gatti. Nell’ultimo periodo è stato adattato in quella posizione Danilo. Per questo serve un nuovo giocatore, quello giusto potrà arrivare dalla Bundesliga. Nel mirino di Cherubini c’è il talento di proprietà del Lipsia.

Nella lista c’è il difensore del Lipsia Gvardiol che è il nome nuovo per il mercato Juve.

Calciomercato: Gvardiol alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juve Gvardiol del Lipsia è il profilo ideale per la retroguardia bianconera. Ha una valutazione elevata ma, considerando anche la giovane età, può essere un buon prospetto sia per il presente ma soprattutto per il futuro. I bianconeri osservano anche la situazione di Okoli dell’Atalanta che è il piano B. Intanto ecco le ultime novità di mercato riguardo il colpo Gvardiol.

Juventus, occhio alla concorrenza per Gvardiol

Queste le ultime indiscrezioni riportate da tmw. Oltre alla Juventus Josko Gvardiol ci sono anche Chelsea e Tottenham. La valutazione è già molto alta e nel caso l’operazione non si potrebbe fare prima della prossima estate.

