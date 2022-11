Calciomercato, colpo “Mondiale”: anche lui firma per l’Inter

Importanti novità arrivano sul calciomercato dell’Inter. Stando alle ultime notizie, infatti, il club sarebbe pronto a chiudere un colpo “Mondiale”.

Calciomercato, “Inter on fire”: il club chiude un altro colpo

Grazie a questa sosta Mondiale moltissimi club stanno valutando le diverse soluzioni da poter attuare nel calciomercato per migliorare i rispettivi roster. L’Inter è sicuramente uno di questi, in quanto si starebbe muovendo proprio sotto questo aspetto cercando di chiudere con largo anticipo diversi colpi in vista della prossima stagione.

La dirigenza dell’Inter ha dunque deciso di migliorare la rosa dopo il Mondiale, seguendo con attenzione la competizione del Qatar per individuare qualche nuovo innesto. La rosa oggi sembra già completa e in ripresa, nonostante i risultati del primo periodo non sposino tale tesi, ma il club è pronto a chiudere un vero e proprio colpo “Mondiale” accogliendo in squadra uno dei migliori calciatori al mondo con l’obiettivo di iniziare a competere “sul serio” con le altre big.

Stando infatti a quanto riportato da Juanma Castano sul proprio profilo Twitter, Sergio Busquets firmerà per l’Inter Miami e si trasferirà in MLS nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, addio Barcellona: Busquets firma con l’Inter Miami

Dopo una vita in blaugrana Sergio Busquets è pronto a salutare il Barcellona ed intraprendere una nuova avventura in carriera, lontana anche dalla Spagna. La notizie era già nell’aria, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che di fatto conferma la decisione del centrocampista e capitano della Nazionale spagnola.

Come riportato da Juanma Castano, Sergio Busquets avrebbe infatti definitamente deciso di lasciare il Barcellona a fine stagione e firmare con l’Inter Miami nel prossimo calciomercato. Il capitano della Roja si trasferirà dunque in MLS il prossimo anno, diventando uno dei più pagato del campionato americano.

Inter Miami, Beckham pensa in grande: Busquets e non solo

L’ambizioso progetto dell’Inter Miami per la prossima estate non si ferma al solo Sergio Busquets. Stando alle ultime notizie, infatti, Beckham starebbe pensando di portare in Florida nel prossimo calciomercato anche Messi, Fabregas e Suarez, allestendo una rosa in grado di poter sbaragliare la concorrenza in MLS:

