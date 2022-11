Mondiali 2022 finiti per Neymar: l’annuncio ufficiale del Brasile

Il Brasile trema dopo le terribili foto che sono iniziate a circolare sui social per il brutto infortunio alla caviglia subito sia da Neymar che da Danilo. I due giocatori non giocheranno le prossime partite e ora c’è l’annuncio ufficiale del ct del Brasile.

Mondiali 2022: la notizia per il Brasile su Neymar

Infortunio alla prima partita del Mondiale, quando il risultato era già sul 2-0 alla prima gara di Brasile Serbia. Una partita dominata dalla Nazionale sudamericana che però è uscita dallo stadio con grande apprensione per la condizione fisica di due giocatori. Lo stesso hanno provato i tifosi che ora hanno ricevuto un’altra notizia, questa volta ufficiale, dopo le parole del ct del Brasile che ha parlato in conferenza stampa e detto la sua sul rientro dei giocatori.

Neymar e Danilo si sono infortunati alla caviglia e i due hanno una condizione fisica differente al momento. C’è più speranza di recuperare uno rispetto che l’altro dopo quanto accaduto alla prima giornata del Mondiale. Non fanno ben sperare le foto spuntate fuori sui social.

Importanti aggiornamenti su Neymar e Danilo dopo gli infortuni tra condizioni e data del rientro.

Brasile: le parole di Tite su Neymar e Danilo

Sono proprio Neymar e Danilo che si sono infortunati nel Brasile alla prima partita del Mondiale in Qatar contro la Serbia, vinta per 2-0. Arrivano adesso importanti novità su quelle che possono essere le condizioni e i tempi di recupero di Neymar e Danilo nel Brasile. Queste alcune delle parole del ct Tite che ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro la Svizzera di domani:

“Penso che sia Neymar che Danilo continueranno a giocare questo Mondiale. Ney ha giocato da infortunato gli ultimi minuti perché non ce n’eravamo accorti. Tornerà a giocare in Qatar secondo me”.

Brasile: rientro Neymar ai Mondiali 2022

E allora tanti tifosi e non solo si chiedono, quando ci sarà il rientro di Neymar con il Brasile dopo l’infortunio alla caviglia? Molto difficile che giocherà ancora nei gironi, quindi, la speranza del giocatore è che la sua Nazionale possa superare questa fase, dove affronterà ancora Svizzera e Camerun, per poi provare il rientro agli Ottavi di Finale o anche più avanti.

Al momento non ci sono buone sensazioni però nonostante le parole di Tite sul rientro di Neymar, Danilo ha più speranze.

