Qatar in fiamme, è successo ai Mondiali: partita a rischio, disastro allo stadio

Divampa l’incendio in Qatar, si sfiora la tragedia ai Mondiali. È successo vicino allo stadio, aggiornamenti che arrivano direttamente dal Paese che sta ospitando i Mondiali invernali.

Mondiali, incendio in Qatar: è successo vicino al Lusail Stadium

Brutte notizie, si sfiora la tragedia al Lusail Stadium, in Qatar, perché è divampato l’incendio a ridosso dello stadio dove si giocherà il match delicatissimo e valevole per i Mondiali.

Le sorti del girone dipenderanno dal match stesso infatti e le fiamme che si sono letteralmente alzate questa mattina, hanno messo in pericolo non solo lo stadio a pochi chilometri dalla zona stessa, ma anche la zona che è stata prontamente evacuata.

Per fortuna non si sarebbero registrati feriti, l’incendio è stato domato dopo qualche ora, provocando un fumo denso nero. Si teme però per la visibilità dello stesso match che andrà in scena questa sera: Argentina-Messico è a rischio rinvio, ma secondo quanto riportano dal Qatar, lo stesso fumo potrebbe sparire nel giro di qualche ora.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mondiali, incendio a ridosso dello stadio: la notizia su Argentina-Messico

A riportare la notizia della tragedia sfiorata, a pochi chilometri dal Lusail Stadium, è il Ministero dell’interno del Qatar, che ha confermato quanto accaduto stamattina: incendio a ridosso dello stadio, con le fiamme che sarebbero divampate in Qatar all’incirca a mezzogiorno, orario equivalente delle 10 italiane.

Al momento, per fortuna, non sarebbero stati comunicati dei feriti e l’attenzione si sposta sull’evento di questa sera. Si giocherà Argentina-Messico, per una sfida delicatissima per la formazione albiceleste, in virtù della qualificazione agli ottavi di finale della stessa manifestazione dei Mondiali. Occhio alla visibilità in campo perché, almeno ad ora, il fumo in cielo non sembra essersi dissolto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo “Mondiale”: accordo a cifre record, firma a gennaio

Ultime sui Mondiali, incendio ad un edificio: gli aggiornamenti

Secondo aggiornamenti che arrivano, il fumo starebbe andando via e si tratterebbe dunque solo di un enorme spavento in Qatar, per quanto accaduto ad un edificio che avrebbe letteralmente preso fuoco. I vigili del fuoco stanno lavorando proprio al fine di poter giocare tranquillamente il match di questa sera tra Argentina-Messico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no nelle gare di oggi