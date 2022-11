Serie A, punizione severa: maxi squalifica, l’annuncio sul tecnico

Ecco le ultime notizie relative al tecnico. Punizione severissima, adesso rischia una maxi squalifica. Svelati i motivi.

Serie A: l’annuncio sul tecnico, decisione presa

Prima parte di stagione deludente per il club che non è riuscito a bissare i successi della passata stagione. Adesso il tecnico è nel mirino di tutti, anche della tifoseria che ha perso fiducia nella società dopo le operazioni fatte la scorsa estate. La dirigenza sta valutando il suo operato, intanto arriva la notizia relativa ad una maxi squalifica che può subire molto presto l’allenatore. Tutto a causa di un malinteso con la Federazione e con l’Associazione.

Al malcontento dei tifosi sull’operato del tecnico si aggiunge anche la notizia relativa ad una pesante sanzione che potrebbe privare la squadra dell’allenatore. Il tecnico, infatti, rischia una maxi squalifica.

Svelati i motivi e la reazione della piazza, adesso il presidente è pronto ad intervenire e a risolvere questa situazione per evitare ulteriori danni alla squadra. Ecco le ultime novità relativi alla panchina del club di Serie A, la decisione sul tecnico è presa.

Serie A: maxi squalifica, cosa sta succedendo In queste ore sta nascendo una vera e propria polemica tra il Verona e l’associazione italiana allenatori di calcio a causa di Salvatore Bocchetti. “Stiamo monitorando la situazione relativa all’allenatore del Verona. Purtroppo c’è grande perplessità per ciò che si è venuto a creare dopo l’esonero di Gabriele Cioffi avvenuto lo scorso 11 ottobre”, spiega l’Assoallenatori. Il riferimento è alla scelta di promuovere come tecnico della prima squadra, l’allenatore della Primavera Salvatore Bocchetti. L’ex difensore del Genoa non era in possesso della licenza di Uefa Pro, ha solo il patentino Uefa A, con licenza conseguita lo scorso settembre.Dunque non è abilitato né iscritto al corso Uefa Pro che è necessario per allenare in Serie A. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Adesso il tecnico dell’Hellas Verona Bocchetti rischia una maxi squalifica.

Hellas Verona, rischia Bocchetti: la reazione dell’Associazione allenatori

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, inizialmente l’Hellas Verona ha avuto una deroga di un mese per far sedere sulla panchina Bocchetti. Adesso che tutto è scaduto non può più allenare in prima squadra.

“Dritan Dervishi è ad oggi il tecnico dell’Hellas Verona. E’ lui che, formalmente, ha in possesso la licenza Uefa Pro ottenuta in Albania. E’ un collaboratore del presidente Setti nelle sue varie attività imprenditoriali. Per noi è una situazione delicata – specifica in una nota l’Assoallenatori – . Chiediamo a tutti di assumersi le proprie responsabilità e avere comportamenti che rispettano i principi di lealtà sportiva. Non ci devono essere scorciatoie o furbizie. La nostra Associazione controllerà sull’evoluzione di questa vicenda ed eventualmente assumerà dovute iniziative”.

