Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no nelle gare di oggi

Chi schierare e chi no al FantaMondiale: ecco i consigli di calciomercato24.com. Prosegue spedita la competizione in Qatar con tante sorprese che stanno cambiando ogni pronostico: ecco chi schierare e chi no nelle partite di sabato 26 novembre 2022.

Consigli FantaMondiale giornata 2: chi schierare e chi no

Tante big stanno deludendo, tante “piccole” stanno diventando le sorprese di Qatar 2022. Il primo Mondiale invernale della storia sta facendo scrivere pagine molto importanti in questo inizio. Dalle sorprese in campo alle polemiche politiche extracampo che stanno prendendosi la scena ogni giorno, fino alle grandi delusioni inaspettate alla vigilia.

Il FantaMondiale è certamente l’avventura più divertente di ogni tifoso di calcio, soprattutto italiano, che ha iniziato a svagarsi con l’inizio del Mondiale in Qatar. Il gioco con gli amici ha reso l’assenza dell’Italia più dolce ma diventa ogni giorno sempre più difficile indovinare pronostici e i calciatori giusti da schierare per prendere bonus.

I Consigli del FantaMondiale di calciomercato24.com vi libereranno da ogni dubbio. Oggi, sabato 26 novembre, scendono in campo ben 4 partite: si comincia alle 11 con Tunisia-Australia; poi alle 14 è il turno di Polonia-Arabia Saudita; nel pomeriggio, alle 17, sarà il turno della Francia, che affronterà la Danimarca; e chiuderà il sabato Mondiale la più grande delusione della prima giornata: l’Argentina di Lionel Messi, contro il Messico del Chucky Lozano.

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Tunisia-Australia e Polonia-Arabia Saudita

La prima giornata del Mondiale per i Gironi C e D è iniziata male per l’Australia, sconfitta in rimonata dalla Francia e con un pareggio a reti bianche per la Tunisia, fermata sullo 0-0 dalla Danimarca. Al momento è ancora tutto aperto nel girone ma servirà una vittoria per mettere un piede agli ottavi di finale e scrivere un pezzo di storia.

CHI SCHIERARE PER LA TUNISIA – Il Ct Kadr il Ct Kadri è pronto a confermare dieci undicesimi della squadra che ha affrontato i danesi. L’unica novità è rappresentata dall’inserimento di Khazri al centro dell’attacco nel 3-4-3. Ed è proprio il centravanti classe ’91 del Montpellier.

CHI NON SCHIERARE PER LA TUNISIA – Il difensore centrale, Meriah, potrebbe subire le sfuriate offensive degli “uomini in giallo dell’Australia.

CHI SCHIERARE PER L’AUSTRALIA – Il Ct Arnold che sembra orientato a confermare l’undici iniziale sceso in campo contro la Francia. Ok Goodwin, ma questa volta l’uomo pericoloso sarà Leckie. Può far male ai tunisini con le sue qualità e la sua rapidità.

CHI NON SCHIERARE PER L’AUSTRALIA – Atkinson arriva da una partita horror contro la Francia e non vorrà ripetersi: per questa volta è meglio evitare uno dei centrali di centrocampo, potrebbero portare a malus pesanti: out Irvine e Mooy.

Nel pomeriggio, alle 14, invece, scendono in campo Polonia e Arabia Saudita: una delusione (gli europei) e una grande sorpresa (gli asiatici).

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA POLONIA – Il Ct Michniewiczvuole dare continuità alla formazione scesa in campo nella prima sfida dei Mondiali. Consigliare Robert Lewandowski sarebbe scontato e superfluo: la sorpresa della seconda gara della Polonia è Szymanski. Con la sua rapidità e gli inserimenti, può fare molto male. Da evitare, invece, il romanista Zalewski che potrebbe perdere parecchi duelli in velocità con i sauditi.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’ARABIA SAUDITA – Il Ct Renard che vuole rendere la sua Arabia Saudita ancora più solida dopo aver vinto con l’Argentina per 2-1. Il 4-2-3-1 si trasformerà in 4-4-1-1 con Al-Shehri chiamato ad agire da punta centrale. Da schierare Kanno, può portare bonus inaspettati e diversi da quelli dei vostri avversari, con i suoi inserimenti e grazie alla sua statura. Da evitare, Al-Burayk, non esperto e per la prima volta da titolare.

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Francia-Danimarca e Argentina-Messico

Alle 17 Francia-Danimarca: i Blues per volare a 6 punti e praticamente agli ottavi di finale. Gli scandinavi, invece, per continuare la favola iniziata all’ultimo Europeo.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA FRANCIA – Deschamps non sembra intenzionato a cambiare molto nella sua Francia dopo la vittoria alla prima giornata. Obbligata la sostituzione di Lucas Hernandez con il fratello Theo, c’è ballottaggio a centrocampo tra Tchouameni e Fofana: è proprio uno dei due che andiamo a consigliare. Aspettate le ufficiali e poi schierate uno dei due centrocampisti, sempre propositivi in zona offensiva. Da evitare, invece, Lloris, non troppo in palla e con una difesa ballerina.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA DANIMARCA – Pochi cambi, rispetto alla prima partita. In attacco è probabile la riproposizione della coppia Skov Olsen e Dolberg, con l’aggiunta di Damsgaard da titolare. E noi andiamo a mettere l’ex Sampdoria che con inserimenti e calci piazzati può essere molto pericoloso. Da evitare, Kristensen, troppo aggressivo e a rischio rosso contro Mbappé.

Alle 20, chiude la seconda giornata del Girone D, Argentina-Messico. Partita da dentro o fuori per Lionel Messi e compagni.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’ARGENTINA – Dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita, Scaloni pronto a diversi cambi. Romero, Tagliafico e Molina verso la panchina: entreranno Lisandro Martinez, Acuna e Montiel. Noi, a parte il solito e lapalissiano Lionel Messi, pensiamo di consigliarvi Nicolas Otamendi: pericoloso sui piazzati contro una difesa senza giganti come quella del Messico.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’ARGENTINA – Il Tata Martino non dovrebbe cambiare molto nell’undici iniziale. Chavezverso la conferma a centrocampo. L’unico dubbio riguarda il possibile impiego di Raul Jimenez. In caso di titolarità, schierate ‘Alo’: ha una voglia matta di tornare al gol e di essere determinante per il suo Paese. Da evitare ad ogni costo Montes e Moreno: i due centrali rischiano malus di ogni genere, dalla semplice ammonizione al pesantissimo autogol.

