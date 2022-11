Calciomercato Milan: beffa in arrivo, lo prende un’altra big italiana

Settimane importanti per le società che sono in contatto con procuratori, dirigenti e intermediari per programmare le prossime mosse di mercato. Svolta in arrivo in casa Milan, può esserci una grande beffa: ecco cosa sta succedendo.

Milan, Maldini spiazzato: resta in Italia, l’hanno convinto

Clamorose indiscrezioni quelle che arrivano dal Qatar relative al futuro del calciatore. Aggiornamenti riguardo il suo futuro in Italia. La decisione è quella di proseguire in Serie A ma con la maglia di un’altra squadra. La big italiana, un’altra dopo il Milan, sta tentando il giocatore che quasi si sta convincendo a firmare con il nuovo club.

Una svolta improvviso e quasi incredibile che rischia di compromettere il lavoro di Paolo Maldini che adesso dovrà guarda verso altri obiettivi per rinforzare la rosa a sua disposizione. Dovrà farsene una ragione anche Stefano Pioli che dovrà dire addio al giocatore.

Ecco le ultimissime di mercato Milan relativi al futuro dell’obiettivo che sta firmando per un’altra big italiana.

Mercato Milan: sfuma l’obiettivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kiwior non andrà al Milan. Il polacco è finito nel mirino del Napoli.

Attualmente è impegnato per i Mondiali con la Nazionale della Polonia, ma intanto sul suo futuro arrivano aggiornamenti netti e chiari. Il centrale dello Spezia, uno dei migliori della squadra ligure, è finto nel mirino degli azzurri che vorrebbero prenderlo subito anche per cautelarsi in caso di cessione di Kim, che interessa molto in Spagna.

Calciomercato: Kiwior al Napoli, beffate Juve e Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juve e Milan non sarebbero le uniche big di Serie A ad aver messo gli occhi su Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia interessa al Napoli per il prossimo calciomercato. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Gli azzurri sono pronti a beffare le rivali e a portare a casa il giocatore, uno dei più talentuosi della Serie A.

