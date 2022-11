Calciomercato Juventus: Allegri accontentato, arriva l’esterno dell’Ecuador

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata della Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero avrebbe chiuso per l’arrivo a gennaio dell’esterno dell’Ecuador accontentando le richieste di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus: in arrivo uno dei protagonisti del Mondiale

La Juventus è pronta a chiudere il suo primo colpo del prossimo calciomercato invernale. Dopo un’estate condita dai grandi arrivi, e ritorni, l’obiettivo del club bianconero è ora quello di rinforzare i reparti della rosa di Massimiliano Allegri dove c’è più carenza di qualità e quantità.

Una delle principali richieste mosse da Allegri alla sua società per gennaio, proprio per far fronte a quest’obiettivo, è quella di portare a Torino dei nuovi esterni di difesa, visto che Alex Sandro e Cuadrado non garantiscono al tecnico livornese le prestazioni che potevano offrire qualche anno fa. Tanti sono i nomi presenti sul taccuino del ds Cherubini, ma nelle ultime ore si sarebbe deciso di investire su uno dei protagonisti dell’Ecuador in questo Mondiale, profilo che soddisfa tutti in società e con una discreta esperienza europea.

Secondo quanto riportato da Eurosport, infatti, la Juventus starebbe pensando di rinforzare la propria fascia sinistra con Pervis Estupinan del Brighton nel prossimo calciomercato, terzino che tanto sta impressionando con la maglia dell’Ecuador in Qatar.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus, obiettivo Estupinan per la fascia: nodo valutazione

La Juventus sta sfruttando al meglio questa sosta Mondiale per studiare le soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato. Non solo questo, il club bianconero sta anche seguendo con attenzione la competizione in Qatar perchè diversi sono i profili che interessano ad Allegri ed alla società.

Uno di questi è sicuramente Pervis Estupinan, terzino dell’Ecuador che sta stupendo tutti in questo inizio Mondiale con la nazionale sudamericana. In forza al Brighton, potrebbe rappresentare un importante upgrade per la fascia sinistra bianconera, ma la sensazione è che le trattative con il club di De Zerbi potrebbero non essere semplici.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nodo per portare Estupinan alla Juventus nel prossimo calciomercato è rappresentato dalla valutazione da 20 milioni che il Brighton fa per il terzino ecuadoriano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: colpo dallo Spezia, anticipo sul Milan

Calciomercato Juventus, non sol Estupinan: l’alternativa

Estupinan rappresenta il profilo ideale col quale andare andare a rinforzare la formazione di Massimiliano Allegri, visto che il terzino dell’Ecuador può tranquillamente ricoprire il ruolo di terzino basso o di esterno nel 3-5-2. Vista la valutazione che il Brighton fa del suo giocatore, la Vecchia Signora starebbe valutando altre soluzioni per gennaio.

Oltre ad Estupinan, infatti, la Juventus starebbe seguendo anche i giovanissimi Holm e Parisi per il prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, colpo “Mondiale”: accordo a cifre record, firma a gennaio