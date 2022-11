Calciomercato, addio al Napoli subito: decide il giocatore, la destinazione

Più di un sogno, l’affare è concretamente possibile per un club di Serie A. De Laurentiis potrebbe scegliere di cederlo di fronte alla proposta, ma soprattutto per quelle che sono le volontà stesse del calciatore.

Calciomercato, più di un sogno il colpaccio in Serie A: l’assalto già a gennaio

Sarebbe il calciatore a poter decidere di dire addio al Napoli, con la voglia di giocare altrove. Il calciomercato potrebbe vederlo in uscita e già a gennaio, di fronte ad una proposta allettante per lui e per gli azzurri.

Sono stati diversi i rumors di mercato anche nella scorsa estate ma, dopo il doppio ritiro con Luciano Spalletti, quello che era destinato a diventare uno dei protagonisti del Napoli stesso, decise di restare per provare ad incidere anche in azzurro.

Dopo quanto aveva messo in mostra nella lotta alla promozione in Serie A, dalla Serie B, il centrocampista del Napoli si aspettava maggiore spazio in azzurro. Ma chiuso al Napoli dai vari Lobotka, Anguissa e Zielinski, Gianluca Gaetano potrebbe salutare a gennaio, nel prossimo calciomercato. Nel suo domani potrebbe riesserci la Cremonese, club che sogna di riaverlo “a casa”.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Cremonese, sogno Gaetano: si può chiudere

Si può chiudere il colpo che porta Gianluca Gaetano alla Cremonese, nel calciomercato di gennaio, dal Napoli. A riportare le notizie di mercato sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che hanno svelato quelle che sono le intenzioni stesse del club lombardo, che sognerebbe il ritorno di Gaetano a gennaio, dopo il legame che si era costruito nella lotta che ha portato il club di Cremona nel massimo campionato italiano.

Il Napoli, che vorrebbe lasciare tutto intatto nella rosa di Spalletti, con l’obiettivo ormai di andare a vincere lo Scudetto, potrebbe però accettare il prestito di Gaetano a gennaio, qualora il giocatore decidesse di salutare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: scambio pazzo, dalla Spagna sicuri

Ultime Cremonese, Gaetano potrebbe scegliere comunque Napoli

Gianluca Gaetano potrebbe scegliere comunque la permanenza Napoli, anche se non si ritaglia lo spazio che cerca. Deciderà lui, il motivo è legato alla voglia di continuare a vivere l’ambiente, che sta spingendo forte verso la storica vittoria che sarebbe dello Scudetto. La Cremonese però potrebbe impiegarlo come titolare fisso della sua trequarti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, l’agente esce allo scoperto: “A chi non piacerebbe?”