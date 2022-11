Sabiri, decisione presa: colpo di calciomercato, cambia maglia in Serie A

Uno di quei calciatori che aveva tanto convinto nella prima parte di stagione, sarebbe stato escluso dal progetto di Dejan Stankovic alla Sampdoria. Pertanto, occhio al grande colpo di calciomercato per gennaio perché, nell’immediato, andrebbe a salutare il club blucerchiato.

Calciomercato, colpo Sabiri in Serie A: dopo il Mondiale

Arriverebbe subito e dopo il Mondiale, il calciomercato in Serie A vedrà protagonista Sabiri, nella cosiddetta “sessione di riparazione”, perché il centrocampista marocchino è un obiettivo di un club italiano.

Pronti ad accoglierlo, dopo la notizia emersa dalla Sampdoria, con la società ligure che non avrebbe più intenzione di puntare su di lui. E lo stesso talento marocchino, ora impegnato con la sua Nazionale per ambire in grande al Mondiale, cercando di incidere ed essere protagonista in Qatar, vorrebbe tornare a sentirsi importante.

Potrà esserlo altrove, lontano dalla Samp e in un club rivale della stessa società blucerchiata. Sabiri è un obiettivo di calciomercato del Bologna, con Thiago Motta pronto a fare le cose in grande, allontanando definitivamente i felsinei dalla zona bassa di classifica. Un progetto che, con il tecnico italo-brasiliano in panchina, che la società bolognese ha voglia di portare avanti.

Mercato Bologna, colpo Sabiri: si può già a gennaio

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al Bologna, l’idea porterebbe a Sabiri. Ne diventa occasione di mercato perché il calciatore marocchino è in uscita dalla Sampdoria, fuori dal progetto di Dejan Stankovic.

Sarebbe pronta ad ascoltare offerte la squadra blucerchiata, anche se nelle intenzioni di sarebbe quella di non svenderlo, guadagnando comunque qualcosa dalla sua cessione. Sabiri ha avuto un’annata in ogni caso, da alti e bassi, tant’è che non ha inciso moltissimo nell’ultima parte di stagione, disputata coi blucerchiati. Al Bologna, da gennaio, potrebbero cambiare le cose per lui.

Ultime Bologna, concorrenza su Sabiri: c’è anche la Fiorentina

C’è anche la Fiorentina su Sabiri, il Bologna dovrà competere con i toscani per il mercato. Partirà una vera e propria asta per il marocchino e, la base economica della trattativa, sarebbe di circa 5 milioni di euro.

