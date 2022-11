Calciomercato: arriva il “nuovo Neymar”, è fatta

E’ fatta per l’arrivo del “nuovo Neymar” nel prossimo calciomercato. Il club sarebbe infatti riuscito a raggiungere un accordo per il giovane talento brasiliano, battendo la folta concorrenza che nel corso dei mesi si era creata sul giocatore.

Calciomercato: è fatta per il baby talento brasiliano

Il Brasile è da sempre fucina di talenti, e nel nuovo millennio gran parte dei giocatori della Seleçao si sono contraddistinti per essere spesso presenti nell’élite del calcio mondiale. Continuando la propria tradizione e non smentendo mai il lavoro che si svolge nei diversi settori giovanili, nel campionato carioca è nata una nuova stella che letteralmente fatto uscire di testa i top club europei.

Stiamo parlando di Endrick Felipe Moreira de Sousa, conosciuto semplicemente come Endrick, classe 2006 del Palmeiras. Dal suo esordio con la prima squadra dei Verdao il giovanissimo talento brasiliano è stato subito definito “il nuovo Neymar”, attirando su di sé l’attenzione dei migliori club mondiali, uno di questi addirittura pronto a chiudere nel breve periodo la trattativa battendo la concorrenza.

Secondo a quanto rilevato da Xavi nel corso di una recente intervista per ESPN, il Barcellona starebbe infatti negoziando con il Palmeiras per far sbarcare in Europa il giovanissimo Endrick nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Barcellona: Xavi parla del colpo Endrick

Dopo un’estate roboante il Barcellona sta pianificando il colpi per il futuro, come dimostrano gli asfissianti contatti con il Palmeiras per Endrick. Il giovane brasiliano ha stregato tutti dalle parti del Camp Nou, e l’impressione è che il club catalano voglia trovare al più presto un accordo con i brasiliani per chiudere una vera e propria operazione stellare.

A confermarlo ai microfoni di ESPN è stato Xavi, che ha confermato di aver parlato con la famiglia di Endrick per valutare la possibilità di un trasferimento del giovane brasiliano al Barcellona nel prossimo calciomercato:

“Abbiamo parlato con il padre di Endrick e anche con il giocatore. Ho spiegato loro il progetto. Vogliamo talenti come lui. È il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno. Spero che si unisca qui. Dipende da lui.”

Barcellona: le richieste del Palmeiras per Endrick

Il Palmeiras fiuta l’affare, ed è pronto a guadagnare cifre importanti dalla cessione di Endrik. Barcellona, PSG, Real Madrid e Liverpool vogliono il talento brasiliano con i Verdao che ne hanno già fissato il prezzo. Secondo le ultime notizie, infatti, il Palmeiras lascerà partire Endrick nel prossimo calciomercato solo per 60 milioni di euro, cifra che il Barça è disposta a sborsare per assicurarsi uno dei migliori talenti in circolazione.

