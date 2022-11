Juventus in ansia: altro infortunio ai Mondiali, i tempi di recupero

Importanti notizie per la Juventus e la Nazionale che sta giocando i Mondiali in Qatar. Perché nell’ultima partita si è infortunato il calciatore e ora è arrivato l’annuncio direttamente dal suo paese riguardo le condizioni e quanto starà fuori.

Mondiali: altro infortunio per la Juventus

La Juventus è in ansia in queste ore per capire quanto starà fuori il calciatore. Perché dai Mondiali 2022 in Qatar un altro giocatore è finito ko nell’ultima partita del torneo e ora bisognerà capire quanto resterà fuori. C’è grande apprensione nella Nazionale tra compagni e tifosi, ma anche per il mondo Juventus che spera di avere tutti a disposizione il prima possibile e alla ripresa del 4 gennaio 2023 per la Serie A, dove la Juve dovrà rimontare sulle grandi.

La Juve ora aspetterà le prossime ore dopo gli accertamenti del caso riguardo l’infortunio del giocatore che ieri è uscito dal campo malconcio dopo il brutto infortunio accusato. Un problema che potrebbe anche essere più serio del previsto. I dirigenti bianconeri aspettano notizie dal Brasile.

Infortunio per Danilo della Juventus in Nazionale in Brasile Serbia, condizioni e tempi di recupero.

Brasile: infortunio Danilo, le condizioni

Infortunio per Danilo ai Mondiali 2022 col Brasile e la Juventus aspetta notizie. Nella prima partita dei Mondiali della Selecao, contro la Serbia, nei minuti finali è andato ko il calciatore che è rimasto lo stesso in campo nonostante la brutta distorsione alla caviglia. Non ha lasciato i compagni in 10 e ha continuato a correre sul piede infortunato. Per questo motivo ora ci sarebbero delle preoccupazioni maggiori sulle condizioni di Danilo con Brasile e Juve che aspettano gli esami. A riportarlo è la notizia è TNT Brasil.

Juventus: i tempi di recupero do Danilo, rientro fissato

Danilo resterà fuori sicuramente per la partita prossima del 28 novembre contro la Svizzera e bisognerà capire se sarà a disposizione il 2 dicembre per l’ultima partita del Girone dei Mondiali con il Camerun. Grande apprensione per le condizioni e i tempi di recupero di Danili per Brasile e Juventus.

