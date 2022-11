Milan: il Real Madrid lo porta via, il sostituto arriva dai Mondiali

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Milan e l’operazione grossa che potrebbe essere fatta dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Le società già si sono attivate per chiudere il colpo.

Calciomercato Milan: una cessione e un acquisto

Il Milan potrebbe completare una doppia operazione in vista dei prossimi mesi. La società rossonera guarda con attenzione il Mondiale 2022 dove si stanno mettendo in mostra molti giovani talenti che possono diventare determinati per il futuro del club rossonero. La società potrebbe fare una cessione importante e per questo motivo il club punta a sostituire questo giocatore per il futuro con un altro giovane talento.

Brahim Diaz è diventato un pezzo molto importante all’interno del Milan in questa stagione, dove si sta rilanciando e ha messo nell’ombra il nuovo arrivato De Keteleare. Le sue prestazioni hanno fatto sì che il Real Madrid si interessasse di nuovo a lui. La società spagnoal potrebbe essere disposta a riacquistare il giocatore il prossimo mercato estivo. La squadra rossonera per questo è già alla ricerca di un calciatore che possa dare lo stesso contributo dello spagnolo e sembra che abbia trovato il sostituto perfetto.

Il Milan mette gli occhi su Kudus dell’Ajax per sostituire Brahim Diaz.

Milan: Kudus il sostituto di Brahim Diaz

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan ha deciso di voler acquistare Mohammed Kudus dall’Ajax. Il giovane talento ghanese classe 2000 piace tanto a Maldini che lo ritiene l’ideale per la squadra di Pioli. Il Milan sembra che farà di tutto prendere Kudus in caso di cessione di Brahim Diaz la prossima estate.

La stagione di Kudus: il Milan sogna

Mohammed Kudus ha già colpito il Milan e i suoi tifosi come possibile sostituto di Brahim Diaz. Un giocatore molto simile al fantasista spagnolo che può tornare al Real Madrid nei prossimi mesi. Il Milan ha deciso di mettere lui nel mirino, dopo che con l’Ajax sta facendo una grande stagione con già 10 gol e 3 assist all’attivo fino a questo momento. Anche con la nazionale ai Mondiali si sta mettendo in mostra con ottimi risultati. Il suo valore di mercato potrebbe per questo motivo iniziare a salire visto l’interesse delle big.

