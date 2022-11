Roma: Mourinho perde un altro talento, accordo sulla cessione

Ultimissime di calciomercato per la Roma che è pronto a dire addio ancora ad un altro giocatore. Jose Mourinho e la società sono pronti a perdere un altro talento importante per il futuro della rosa.

Calciomercato Roma: pronta la cessione

Le sue prestazioni continuano a migliorare e tante squadre si sono iniziate ad interessare a lui. Per questo motivo ora una società ha deciso di investire in maniera forte sul giovane talento che sarà portato via dalla Roma in maniera definitiva. Il club giallorosso vive un momento di stagione particolare dopo che sono calati i risultati sul campo e ci sono stati dei problemi interni nel club. Questo ha fatto si che diversi giocatori si iniziassero a guardare attorno. Uno di questi che non ha più intenzione di tornare è un giovane talento che gioca in Spagna e potrebbe rimanerci anche in futuro. Il Tempo svela la situazione attuale che si è venuta a creare sul giovane calciatore di proprietà della Roma, ancora per poco.

Un giocatore che ha voluto fortemente Rino Gattuso nella sua nuova avventura al Valencia e adesso può arrivare l’occasione giusta per il giocatore per restare in maniera definitiva in Spagna dopo diversi anni di continui trasferimenti.

Kluivert è pronto ad essere riscattato dal Valencia che ha la cifra giusta per la Roma.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma: cessione di Kulivert

Justin Kluivert è arrivato al Valencia in prestito e sarà acquistato con un riscatto. E’ questa l’intenzione del club spagnolo che ha già avviato i primi contatti con la Roma. Il calciatore non rientra nel progetto di Mourinho e Gattuso ha dato indicazioni chiare alle società su questo tipo di giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma: Mourinho si arrende

Roma: il prezzo di Kluivert al Valencia

Mourinho non lo rivuole indietro e per questo la Roma può accettare 10 milioni per cedere Kluivert al Valencia a titolo definitivo. Un’operazione che farebbe soprattutto felice Gennaro Gattuso che sta puntando forte sul giovane giocatore olandese. In questa stagione ha messo a segno 2 gol nelle sue prime 10 presenze con la maglia del club spagnolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cragno pronto all’addio: annuncio dell’agente