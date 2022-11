Calciomercato, richiesta folle: Juve spiazzata, ecco dove giocherà

Emergono ulteriori dettagli in merito al futuro alla Juventus nel prossimo calciomercato del giovane talento di proprietà della Vecchia Signora. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato, ecco dove vuole andare.

Juventus, doccia gelata per i dirigenti

Situazione complessa e difficile per la Juventus, alle prese con la questione legata ai rinnovi di contratto. Il club bianconero sta sfruttando questa lunga pausa Mondiale per fare il punto della situazione in merito ad alcune questioni che riguardano anche giovani talenti.

Nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione di mercato relativa al futuro del calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato con la Vecchia Signora. I motivi sono da ricondurre al fatto che il talento classe 2003 ha ricevuto offerte importanti anche da parte di altre società, pronte a beffare la Juve e a strapparlo a parametro zero. Una vicenda incredibile che Cherubini dovrà risolvere molto presto.

E’ in bilico il futuro di Iling Junior alla Juventus nel prossimo calciomercato, c’è l’Eintracht Francoforte nel suo destino.

Iling Junior all’Eintracht Francoforte, via dalla Juve: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giovane esterno inglese classe 2003 è finito nel mirino del club tedesco che ha ceduto la scorsa estate Filip Kostic ai bianconeri. I rapporti tra le due società potrebbero deteriorarsi nel caso in cui l’Eintracht Francoforte prendesse nel prossimo calciomercato Iling Junior a parametro zero dalla Juve. A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Calciomercato Juve: rinnovo Iling Junior, la situazione

Dopo l’esordio in Champions League contro il Benfica, il talento della Juve Samuel Iling-Junior è finito nel mirino di tanti club per il prossimo calciomercato. Tra cui anche Eintracht Francoforte. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ad oggi non ha ancora prolungato con la Juventus che aveva intenzione di blindarlo fino al 2026.

