Calciomercato Inter: arriva l’esterno del Tottenham

L’Inter bussa alla porta di Antonio Conte per rinforzarsi. Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro avrebbe chiuso per l’arrivo dell’esterno del Tottenham nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter, colpo sulla fascia: le ultime

L’Inter sta studiando al meglio tutte le soluzioni possibili da attuare nel prossimo calciomercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Anche se all’ordine del giorno in casa nerazzurra c’è la questione riguardante il rinnovo di Milan Skriniar, che comunque sembra essere ad un passo, l’ad Marotta starebbe valutando un paio di innesti interessanti in caso di qualche uscita importante già a gennaio.

Sono tanti i giocatori di Simone Inzaghi che hanno mercato, sia in Italia che all’esterno. Uno in particolare potrebbe aiutare l’Inter a fare una finestra di riparazione importante: Denzel Dumfries. L’olandese è seguito con attenzione da Chelsea e Manchester United che, a gennaio, potrebbero provare a strapparlo ai nerazzurri, pagando però una cifra ancora più importante dell’attuale qualora l’esterno Oranje dovesse fare un Mondiale da protagonista.

Consapevole che prima qualcuno busserà alla sua porta con un’offerta importante ed irrinunciabile per Dumfries, l’ad Marotta avrebbe già individuato con chi sostituire l’esterno olandese. Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter avrebbe individuato in Emerson Royal del Tottenham un possibile rinforzo per la fascia destra nel prossimo calciomercato.

Inter, obiettivo Emerson del Tottenham: Conte acconsente

La dipartita di Denzel Dumfries in quel di gennaio non è cosa certa, ma con un Mondiale di mezzo tutto può accadere, anche perchè l’Olanda dell’esterno interista potrebbe essere una protagonista in Qatar. Nel mercato non bisogna farsi trovare impreparati, ed è per questo che Marotta avrebbe individuato in Emerson del Tottenham il perfetto rinforzo per la fascia destra dell’Inter nel prossimo calciomercato.

Chi favorirebbe l’arrivo dell’esterno brasiliano in nerazzurro è proprio Antonio Conte. Il tecnico italiano non ammira particolarmente Emerson come giocatore, nonostante l’ex Barcellona sia lui il titolare sulla fascia destra degli Spurs, non per meriti ma più che altro per mancanze di alternative in quel ruolo.

Calciomercato Inter: ecco la formula per convincere il Tottenham

Prima ancora che firmasse con gli Spurs Marotta era già sulle tracce di Emerson, visto che era uno dei papabili sostituti di Hakimi, ma non si fece più nulla visto perchè si preferì puntare su Dumfries, vincendo la scommessa. Ora però sembra che il brasiliano possa finalmente sbarcare in Italia.

Secondo Tuttosport, vista anche la condizione economica in cui riversa il club meneghino, l’Inter starebbe valutando di prendere in presto Emerson dal Tottenham nel prossimo calciomercato, inserendo al massimo un riscatto, obbligo o diritto che sia, nel momento in cui il brasiliano convinca nelle prestazioni. Ad oggi è difficile pensare che gli Spurs possano accettare una formula del genere, motivo per il quale sulla lista di Marotta sarebbe presente anche il nome di Singo del Torino.

