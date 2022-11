Calciomercato Cragno, l’agente svela: “A gennaio…” | ESCLUSIVA

Non è la stagione che si aspettava di vivere uno dei migliori portieri italiani che, dopo aver lasciato il Cagliari retrocesso, tra le tante offerte di Serie A ha deciso di sposare il nuovo e ambizioso progetto del Monza.

Monza: periodo non facile per Alessio Cragno

Dopo cinque anni ad altissimi livelli al Cagliari, dove si è conquistato la maglia della Nazionale italiana e l’attenzione dei migliori club di Serie A, Alessio Cragno ha scelto il Monza la scorsa estate dopo la retrocessione del club sardo. E’ qui però che sono nati i primi ‘problemi’ per il giocatore che ha perso inaspettatamente la continuità e ancora oggi non è considerato il portiere numero uno del club neopromosso.

In esclusiva ai nostri microfoni di Calciomercato.com è intervenuto direttamente Graziano Battistini, agente di Cragno, per raccontare anche il suo momento dal punto di vista emotivo.

Buongiorno Graziano, come sta Alessio? Vi aspettavate questa situazione a Monza?

“Non può essere una situazione facile questa per noi perché non è ciò che ci aspettavamo la scorsa estate. Alessio chiaramente non può essere felice di non avere l’occasione di dimostrare chi è dopo che per anni ha mostrato il suo valore. Lui però continua ad essere sereno, mi dicono che in allenamento para tutto, anche le mosche (ride, ndr)”.

Lei quindi come si spiega questa situazione?

“Questa situazione è frutto di alcune scelte che sono state fatte ad inizio della stagione con l’attuale primo portiere. Grandissimo rispetto per Di Gregorio e per quello che sta facendo. La storia di Alessio però parla da se. So che i dirigenti si sentono in difficoltà nei suoi confronti, soprattutto perché hanno capito che ragazzo si trovano davanti: forte, serio e di grande valore. E’ una situazione grottesca”.

Oltre a parlare della situazione attuale di Cragno al Monza l’agente Battistini ha svelato anche possibili scenari futuri.

Calciomercato: Cragno via a gennaio? Tante big interessate

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di Calciomercato24.com per parlare della situazione del portiere italiano che non sta vivendo un periodo facile. Queste le parole del noto agente di mercato Graziano Battistini sul futuro di Alessio Cragno.

Inter per il dopo Handanovic, Fiorentina, Juventus, Napoli…sono tante le big ancora interessate?

“Questa situazione non sta creando un periodo bello per l’immagine di Alessio, ma nonostante questo ha grandi estimatori. Gli addetti ai lavori e tifosi sanno bene il suo valore, infatti resta alto l’interesse. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti e anche il suo valore reale. E’ stato un portiere della Nazionale e vuole riprendersela”.

A gennaio può già crearsi l’occasione per un nuovo trasferimento?

“Per un trasferimento di gennaio dovrebbero crearsi situazioni che metterebbero d’accordo tutti, anche il Cagliari. Perché di mezzo c’è proprio anche il club sardo visto che è al Monza con la formula del prestito e obbligo di riscatto. In questo momento non c’è bisogno già di pensare a gennaio”.

Serie A: Cragno vuole conquistare Monza

Infine, l’agente di Cragno Graziano Battistini ha parlato del Monza e delle intenzioni del giocatore.

Si aspetta novità in vista di gennaio?

“Abbiamo scelto Monza come nuova realtà e per i margini di crescita per il futuro. Lui Farà di tutto per prendersi a Monza quello che ancora non gli è mai stato concesso, l’occasione di dimostrare giocando. Ce tutto per far bene a Monza, ma un suo desiderio è quello di una grande realtà e di tornare a giocare in Nazionale che gli è stata tolta senza motivo per quanto accaduto in questi mesi”.

