Calciomercato: sarà ceduto a gennaio, terremoto Dea

L’Atalanta cambierà moltissimo nel prossimo calciomercato invernale. Il futuro alla Dea di diversi campioni è infatti in bilico dopo lo sfogo di Gasperini al termine della prima, comunque soddisfacente, parte di stagione. Tra i top player del club bergamasco ce ne sta uno in particolare pronto a dire addio a gennaio.

Calciomercato Atalanta, via a gennaio: è rivoluzione

L’Atalanta è pronta a vivere una grossa rivoluzione nel prossimo calciomercato invernale. Diversi top player potranno lasciare Bergamo a gennaio, anche perché senza Champions League è difficile trattenere chi ha ambizioni importanti. Proprio questo aspetto ha acuito le difficoltà della Dea di operare in estate e la conseguente rabbia di Gasperini che nel post partita della sconfitta contro l’Inter si è praticamente scagliato contro la società.

La mancanza di competizioni europee potrà però aiutare l’Atalanta a riconquistare un posto nell’Europa che conta anche se, come annunciato poche settimane prima della sosta Mondiale, il calciomercato invernale della Dea sarà incentrato prettamente su un paio di cessioni illustri, per attuare appunto un processo di rivoluzione “stile Napoli” che possa giovare al progetto tecnico del Gasp.

Stando infatti a quanto riportato da Fabio Gennari, firma di Tuttosport, nell’intervista rilasciata a TMW, l’Atalanta starebbe valutando la cessione di Zapata nel prossimo calciomercato e non solo, visto che anche il futuro di Muriel alla Dea sembra essere particolarmente incerto.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Atalanta, si valuta la cessione di Zapata: le ultime

Che la rivoluzione in casa Atalanta possa avere inizio. La dirigenza orobica sta valutando tutte le possibili soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato, con un paio di cessioni illustri pronte ad essere attuate. Tra i diversi indiziati a lasciare Bergamo a gennaio c’è Duvan Zapata che, da un anno a questa parte, sta deludendo tifosi e Gasperini per i costanti problemi fisici che non gli permettono mai di entrare in condizione ed essere decisivo come una volta.

Intervistato da TMW, la firma di Tuttosport Fabio Gennari ha così parlato del futuro di Zapata all’Atalanta nel prossimo calciomercato, rilevando come la Dea stia pensando di cedere il proprio bomber colombiano:

“Futuro Zapata? Fossi nell’Atalanta ragionerei per una sua cessione a gennaio. Va per i 32 e sta deludendo un pò tutti. Il discorso poi ricade nuovamente su Hojlund: l’hai pagato 17 milioni, ed è giusto investire su di lui e non su altri giocatori che ad oggi non ti danno neanche più garanzie.”

LEGGI ANCHE>>> Serie A: svolta in panchina, annuncio a sorpresa

Calciomercato Atalanta, non solo Zapata: anche Muriel e Demiral possibili uscite

Non solo Zapata potrebbe salutare la Dea a gennaio o la prossima estate. Gennari ha infatti svelato che anche Muriel e Demiral potrebbero essere ceduti dall’Atalanta nel prossimo calciomercato, con l’intento di fare spazio ai più giovani:

“Muriel? E’ inutile rinnovarlo alle cifre spropositate che chiede. Non è più un titolare, quindi sarebbe giusto cederlo in estate visto che va in scadenza nel giugno 24. Discorso difesa? Scalvini piace a tante, troppe squadre, ma continuerei a puntare su di lui. Sarebbe più sensata, ad esempio, la cessione di Demiral.”

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Papu Gomez in Serie A: ritorno a sorpresa, firma a gennaio