Argentina: problemi tra Messi e Lautaro

La sconfitta contro l’Arabia Saudita ha aperto il dibattito tra i tifosi dell’Argentina. Intanto scoppia il caso Messi Lautaro Martinez, ecco cosa è successo.

Argentina: la situazione di Messi e Lautaro Martinez scalda i tifosi

Avvio incredibile in questi Mondiali 2022 per l’Argentina che ha iniziato nel peggiore dei modi, con una sconfitta contro l’Arabia Saudita per 2-1. Una vittoria storica per gli asiatici che hanno battuto una delle rose più forti al mondo. La Nazionale guidata dal ct Scaloni non è riuscita ad ottenere il primo successo in questo Mondiale e adesso la qualificazione al turno successivo può essere già a rischio. Decisiva, infatti, sarà la prossima partita contro il Messico.

Intanto arrivano indiscrezioni relative alla situazione di Lionel Messi e Lautaro Martinez, ecco cosa è successo. Dall’Argentina hanno rilanciato questa notizia che sta facendo già scaldare i tifosi.

Nel mirino c’è il campione del Psg e l’attaccante dell’Inter. Una questione destinata a far discutere molto. Svelati tutti i dettagli con l’annuncio ufficiale da parte dell’Argentina su Messi e Lautaro Martinez.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Argentina, con il Messico è già dentro o fuori

Ansia per l’Argentina, c’è la questione relativa alle condizioni fisiche di Messi e Lautaro Martinez. Preoccupazione per lo stato di salute dei due giocatori.

Intanto Scaloni è pronto a cambiare la formazione in vista del secondo impegno contro il Messico, una partita davvero importante che Messi e compagni non possono sbagliare. In caso di sconfitta, infatti, c’è il serio rischio di non qualificarsi al turno successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Serie A: non torna in Italia, dopo i Mondiali va al Newcastle

Argentina, le ultime sulle condizioni di Messi e Lautaro

Fortunatamente per l’Argentina arrivano notizie confortanti riguardo le condizioni fisiche di Messi che si è allenato in gruppo così come il difensore Romero, che aveva subito una botta. E Lautaro Martinez si prepara a partire di nuovo titolare contro il Messico insieme a Messi e Di Maria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Serie A: altro infortunio ai Mondiali, i tempi di recupero