Argentina: Aguero aveva previsto tutto, i motivi del crollo

Curioso retroscena relativo ad una previsione fatta dall’ex attaccante dell’Argentina Aguero. Ecco cosa aveva detto in merito alla sfida contro l’Arabia Saudita.

Argentina: Aguero aveva previsto tutto, meglio del ct

Ha fatto discutere e non poco in Argentina la sconfitta rimediata contro l’Arabia Saudita. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una vittoria da parte della Nazionale asiatica che è riuscita nell’impresa di superare in un match valido per la fase a gironi dei Mondiali una Nazionale di grande valore come l’Argentina.

Intanto arrivano le parole di Aguero, l’ex attaccante parlando qualche tempo fa della partita contro l’Arabia Saudita, aveva già previsto tutto. La sua analisi tattica fu davvero molto chiara, meglio dell’attuale ct Scaloni. E in patria già vedono il Kun come futuro allenatore.

Ecco cosa aveva previsto Aguero prima di Argentina Arabia Saudita.

Argentina, tracollo contro l’Arabia Saudita: la previsione di Aguero

Sergio Aguero ha fatto uno studio per analizza i rivali dell’Argentina. In una diretta streaming su Youtube, ha svelato tutti i dettagli tecnico tattici degli avversari ai Mondiali dell’Argentina.

Analizzando l’Arabia Saudita, Augero aveva avvertito Scaloni e l’Argentina di 3 punti importanti: la pressione alta, il controllo che la squadra araba ha con il fuorigioco e la prestazione di Salem Al-Dawsari, numero 10 della Nazionale araba.

“Occhio Scaloni, ti sto dando tutti i dettagli così dopo non devi dire nulla”, diceva il Kun. La squadra, però, evidentemente non ha seguito i consigli del Kun visto che la Nazionale albiceleste è uscita dal campo con zero punti.

Argentina, Aguero meglio di Scaloni

Aguero ha analizzato l’Arabia Saudita meglio di Scaloni, il Kun aveva proprio ragione nello studio dell’Arabia Saudita. Adesso per l’Argentina servirà una grande prestazione ed una vittoria nella sfida contro il Messico in quella contro la Polonia, per ottenere l’accesso agli ottavi di finale.

