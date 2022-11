Roma: Mourihno si arrende al progetto, messaggio ai tifosi

La Roma si prepara a tornare in forma in vista della ripresa del campionato e della stagione. Si partirà a gennaio dopo la lunga pausa dei Mondiali. In arrivo molte novità annunciate dall’allenatore per il futuro.

Roma: Mourinho avvisa tutti

La prima partita sarà il 4 gennaio con il Bologna per la Serie A, poi da lì tutta una serie di sfide importantissime che determineranno la classifica finale della Roma che punta a tornare in Champions League. Dopo un avvio forte è arrivata una flessione per i giallorossi, condizionati anche dai tanti infortuni importanti dei migliori giocatori. Intanto, è in Giappone che è arrivato in queste ore il club giallorosso, che dovrà fare i conti con una rimonta per rialzare la stagione. E’ proprio l’allenatore a voler dare la carica iniziale, mandando anche un messaggio chiaro.

L’allenatore portoghese chiede aiuto ai suoi calciatori. Saranno loro a dover far scattare qualcosa nella propria testa per poter poi riuscire ad ottenere punti importanti nelle prossime partite. Adesso però testa al ritiro invernale eccezionale per rimettersi in forma e non perdere la condizione in questa pausa Mondiale che durerà ancora circa 1 mese in Qatar. Diversi i giocatori della Roma impegnati in questa competizione e altri infortunati, non è al completo la squadra dello Special One.

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa del presente e futuro della Roma.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma: conferenza Mourinho

Arrivano in conferenza stampa le parole di Jose Mourinho sulla Roma e i suoi calciatori in vista di una rimonta e il proseguo della stagione. Queste le dichiarazioni di Mourinho che pretende di più da tutta la squadra:

“Noi allenatori possiamo migliorare i giocatori, ma non facciamo miracoli. Tutti devono avere le giuste motivazioni e ognuno ha il destino nelle proprie mani”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: Guardiola stregato dal campione

Infortuni Roma: annuncio di Mourinho

Non una stagione facile per la Roma condizionata da tanti infortuni e Mourinho ha parlato anche di questi giocatori che non sono al top e altri che recupereranno nei prossimi mesi. Queste le parole del tecnico sull’infermeria giallorossa:

“Abbiamo giocatori importanti infortunati e vogliamo recuperarli. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è quello di dare riposo a chi ha giocato spesso 3 partite a settimana. Saranno importanti i 10 giorni successivi al Giappone”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A: lo prendono in Premier League