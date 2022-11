Serie A: svolta in panchina, annuncio a sorpresa

Settimane di riflessioni per il club di Serie A che sta sfruttando questa pausa per programmare la prossima sessione di calciomercato. All’orizzonte si prospetta una rivoluzione, intanto è arrivato l’annuncio ufficiale sull’esonero dell’allenatore. La piazza si è divisa su questa decisione, ecco tutti i dettagli.

Serie A: annuncio ufficiale sull’esonero, tifosi divisi

I numeri non danno ragione la mister. Una prima parte di stagione pessima per l’allenatore che non è riuscito a trascinare la squadra. Nonostante il buon calcio espresso e le prestazioni positive la squadra non ha raccolto punti. In discussione il lavoro del tecnico ed anche il calciomercato della società.

A gennaio è prevista una rivoluzione? Arriveranno nuovi giocatori per provare a cambiare la sorte della stagione? A queste domande ha risposto il dirigente che conosce molto bene le dinamiche del club. Il direttore ha dato un grande indizio relativo al futuro in panchina del mister, in merito all’esonero è stato netto e chiaro.

Adesso bisognerà capire la reazione dei tifosi, la piazza è divisa in merito all’ipotesi svelata dal dirigente. Bisognerà capire il presidente cosa farà e se ascolterà l’umore della piazza o i consigli del proprio staff tecnico e dirigenziale.

Annunciato il futuro alla Cremonese dell’allenatore Massimiliano Alvini.

Cremonese: esonero Alvini, la verità di Ariedo Braida

E’ il consulente strategico della Cremonese Ariedo Braida a rivelare tutti i dettagli sull’esonero dell’allenatore Massimiliano Alvini.

“Io sono sincero quando dico che Massimiliano Alvini non è mai stato in discussione alla Cremonese. Ha tutta la fiducia della presidenza e della proprietà, non si discute assolutamente. Io oggi lo ripeto nuovamente, non c’è alcun dubbio su di lui. E’ vero, però, che non è stato raccolto quanto seminato in questa prima parte di stagione. Al di là di tutto la squadra ha una sua identità di gioco”.

Serie A, ultime notizie Cremonese: cosa succede con Alvini

Non sono previsti, dunque, ribaltoni in casa Cremonese con la società che ha deciso di non mandare via Alvini. Sulle mosse del club sul prossimo mercato di gennaio 2023, Braida è stato chiaro.

“Stiamo lavorando, ci faremo trovare pronti nel mercato invernale. La volontà è migliorare la rosa, valuteremo ogni situazione ed ogni opportunità in queste settimane”.

