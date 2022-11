Inter: Skriniar fa saltare il rinnovo, il motivo

Il club nerazzurro è pronto a fare un grosso investimento per il centrale slovacco, che però continua a rimandare e questa volta fa saltare tutto. Niente incontro tra la società e il difensore con il motivo che fa infuriare i tifosi.

Inter: tifosi contro Skriniar

Se in un primo momento la tifoseria aveva attaccato la società per la gestione di questi ultimi anni con i migliori giocatori della rosa, adesso arriva l’attacco di parte della tifoseria per uno dei beniamini. Perché il calciatore sta facendo vivere un momento non facile a tutto l’ambiente nerazzurro per la sua posizione incerta e in campo si vede anche la poca tranquillità che c’è nella testa del giocatore. Intanto, ora arrivano aggiornamenti sul suo futuro.

Un altro incontro per il rinnovo del contratto è saltato per un motivo assurdo, che ha fatto andare fuori di testa la tifoseria nerazzurra che non ha apprezzato il comportamento del giocatore di questi ultimi mesi. Adesso c’è la seria possibilità che il PSG o altre big lo portino via da Milano.

Al momento è tutto fermo per il rinnovo di Skriniar con l’Inter nonostante l’offerta importante.

Rinnovo Skriniar Inter: incontro saltato

A causa delle vacanze di Milan Skriniar è saltato l’incontro con l’Inter per il rinnovo del contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le parti proveranno a rimettersi in contatto nelle prossime settimane. C’è la possibilità che l’Inter tratti il rinnovo di Skriniar già nei prossimi giorni per chiudere l’operazione in vista dell’arrivo del mercato di gennaio che può portare via il calciatore a parametro zero in estate. Tante le società interessate a lui.

Inter: l’offerta a Skriniar

L’Inter per far rinnovare Skriniar offre 6,5 milioni di euro netti a stagione. Il club nerazzurro resta fiducioso riguardo la possibile chiusura della trattativa. Non sarà per niente facile però visto che il Paris Saint Germain e altre società si sono fatte sotto con insistenza in questi ultimi mesi.

