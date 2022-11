Serie A, colpaccio dall’Udinese: si fa a gennaio, svelato il club

Annuncio di Sky, sarà il colpo di calciomercato di gennaio. Arriva a gennaio e cambia squadra, restando però in Serie A.

Calciomercato, cambia maglia in Serie A: colpaccio dall’Udinese

Considerato un grande colpo, arriva il calciatore a gennaio dall’Udinese. Dopo aver mostrato buone cose nel corso della sua esperienza in Serie A e all’Udinese, potrebbe aver convinto il club che è pronto ad affidargli un ruolo da titolare al club.

L’Udinese sarebbe infatti pronta a spingere il calciatore verso la decisione di approdare al suo nuovo club, sempre in Italia e in una “rivale” di Serie A. Sono stati diversi i rumors di mercato, col suo nome finito tra le idee anche dei top club del calcio italiano.

Secondo quanto si apprende dai colleghi dell’emittente satellitare, il colpo di calciomercato in Serie A porterà a Bram Nuytinck, che si trasferirà al Monza a gennaio. L’Udinese avrebbe proposto il cartellino del giocatore e, considerando il bisogno di piazzare un nuovo colpo in difesa, Adriano Galliani sarebbe pronto ad accogliere il calciatore olandese.

Mercato Monza, colpo Nuytinck: la notizia

Sono i colleghi di Sky Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato legate a Bram Nuytinck, colpo di mercato per il Monza, a gennaio. L’Udinese avrebbe infatti proposto il cartellino del giocatore al Monza, con il club brianzolo che andrebbe diretto verso il grande colpo d’esperienza, per inseguire il sogno salvezza. Dopo aver raggiunto la massima divisione del campionato italiano, Berlusconi e Galliani hanno intenzione di trovare la permanenza in Serie A e, questa, passa sicuramente dal mercato e da colpi di esperienza come quello di Bram Nuytinck.

Ultime Monza, le cifre del colpo Nuytinck

Il difensore olandese è in scadenza di contratto e, per tale motivo, l’Udinese vorrebbe cederlo prima della scadenza stessa. La proposta che fa l’Udinese al Monza è di cederlo per una cifra di basso valore, così da non perderlo totalmente a costo zero. Il Monza potrebbe prenderlo per un solo milione di euro, portandosi a casa un acquisto d’esperienza, per la difesa di Raffaele Palladino.

