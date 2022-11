Serie A: non torna in Italia, dopo i Mondiali va al Newcastle

Incredibili notizie di calciomercato che stanno circolando in queste ore riguardo l’attaccante francese pronto a firmare con una nuova squadra già a gennaio. Il club milanese resterebbe beffato se dovesse concretizzarsi totalmente l’operazione.

Calciomercato: niente Serie A, sceglie la Premier League

Il club milanese ha intenzione di rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio e iniziano a circolare tanti nomi che possono fare la differenza per il resto della stagione. Ma arrivano anche altre notizie poco felici per i tifosi e la società. Perché il calciatore francese dopo i Mondiali potrebbe non fare ritorno in Italia e scegliere a gennaio di andare in una nuova squadra, ma in Premier League. Arrivano conferme ora anche sul suo interesse e sull’operazione che può chiudersi già a gennaio senza dover aspettare la fine del contratto in estate.

Il giovane bomber francese è nato in Italia, perché in quel periodo suo padre giocava proprio a Parma. Ora potrebbe farci ritorno da calciatore in Italia, perché c’è una squadra su tutti che lo vorrebbe prendere da tempo. Si tratta dell’Inter, che era ad un passo dal suo ingaggio lo scorso anno dopo l’addio di Lukaku, poi l’infortunio ha complicato il suo arrivo. Ora però è un’altra squadra a mettersi di mezzo alla trattativa tra il club nerazzurro e il giocatore.

Marcus Thuram è pronto ad accettare il trasferimento del Newcastle dopo l’offerta.

Newcastle su Marcus Thruam: beffa Inter

Come confermato da Football Insider il Newcastle United vuole ingaggiare Marcus Thuram nel mercato di gennaio e beffare l’Inter. Il giovane attaccante del Borussia Monchegladbach è in scadenza a giugno 2023 e per questo i nerazzurri si sono interessati al suo ingaggio a zero per l’estate. Ora però c’è anche il club inglese che vuole migliorare la sua squadra che lotta per la Champions League in Premier dopo un grande inizio di stagione.

Lo Sceicco è pronto a regalare colpi chiesti dal tecnico Eddie Howe che sta facendo un lavoro sensazionale. E alloa per gennaio si pensa all’acquisto di Marcus Thuram che può accettare il Newcastle e non aspettare l’Inter la prossima estate. Il giocatore ha già messo a segno 13 gol e 4 assist in queste prime 18 partite stagionali.

Il prezzo di Marcus Thuram

Il Newcastle può comprare Marcus Thuram a gennaio presentando un’offerta di 11,5 milioni di euro per convincere il club tedesco a lasciar partire l’attaccante 25enne già a gennaio. Difficile pensare che il Borussia Monchengadblach possa rifiutare tale offerta, considerando che pochi mesi dopo lo andrebbe a perdere a zero. Da quest’operazione è l’Inter che perderebbe l’occasione di prendere Thuram.

