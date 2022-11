Annuncio di calciomercato del potente agente, che svela come al proprio assistito vorrebbe trasferirsi in Serie A dopo aver fatto un grande inizio di stagione.

Napoli, occhi sul campione nel prossimo mercato

Si ferma il campionato ma non si fermano i trasferimenti. Oppure, ed è questo il caso in esame, non si fermano i progetti ed i sondaggi, soprattutto per la prossima stagione. Gli azzurri che oggi volano in campionato, sanno tuttavia che a partire già dalla prossima stagione comincerà un nuovo percorso, con alcuni calciatori che già oggi sono indiziati a lasciare Castel Volturno nel corso dei prossimi mesi.

Campioni come Osimhen, Lozano o lo stesso Zielinski potrebbero partire già alla fine di quest’anno. E Cristiano Giuntoli è al lavoro per trovare dei sostituti. Il monte ingaggi non può alzarsi più di tanto, e per questo serve puntare su calciatori che non abbiano pretese eccessive dal punto di vista dello stipendio.

Così i suoi occhi sono caduti su Luiz Henrique per il prossimo calciomercato del Napoli. L’esterno brasiliano, classe 2001, è stato comprato dal Betis l’estate scorsa dal Fluminense al prezzo di 8 milioni di euro.

Napoli, le parole di Castagna su Luiz Henrique

Il suo agente, Stefano Castagna, ha parlato oggi ai microfoni di Calcionapoli24 a proposito della trattativa che potrebbe portare Luiz Henrique al Napoli in quello che sarebbe un ottimo affare di mercato: “Luiz è sicuramente un grande talento. Sta facendo benissimo nonostante sia molto giovane e sia appena arrivato in Europa”.

“Ovviamente piace essere accostati al Napoli, una grande squadra, con una grande società e una direzione sportiva di altissimo livello. Però non c’è niente col Napoli. Tante squadre lo stanno seguendo perchè è veramente un top player per l’età che ha“.

Al momento quindi non c’è una trattativa in atto: possiamo registrare tuttavia che il nome del brasiliano è in orbita Napoli (come in quella di altre squadre) ed al tempo stesso che sul versante calciatore si registra una sostanziale apertura al passaggio in azzurro.

Napoli, chi è oggi Luiz Henrique

Chi investe oggi su Luiz Henrique, non soltanto il Napoli, farebbe probabilmente un affare. Certo il suo prezzo è ben superiore agli 8 milioni pagati dal Betis Siviglia, ma è possibile che con 20-25 milioni si possa comprare un potenziale crack che oggi ha messo a segno 2 gol e 3 assist in 1123 minuti disputati col club andaluso quest’anno.