Manchester City: rinnovo Guardiola, promesso un acquisto

Il Manchester City ha rinnovato con Guardiola fino al 2025 con delle promesse. L’allenatore era in scadenza 2023 e ha accettato di firmare ancora con i Citizens perché la società ha già promesso di voler acquistare un campione dalla Serie A per il proprio manager.

Manchester City: colpo dal Milan

E’ arrivato nelle ultime ore l’annuncio ufficiale del Manchester City riguardo l’accordo di rinnovo con Pep Guardiola per altri tre anni insieme, con l’obiettivo di vincere la Champions League, che è ormai diventato un tormento sia per il club inglese che per lo stesso allenatore che non la vince da molti anni. Scotta ancora la finale persa contro il Chelsea di Tuchel di qualche anno fa e allora il Manchester ha voglia di migliorarsi sempre di più sotto tutti i punti di vista per poter raggiungere questo speciale obiettivo.

Bisognerà migliorare la squadra sul mercato con colpi mirati e giocatori che possano fare la differenza ancor di più di quelli che già sono in rosa. Tanti grandi obiettivi messi nella lista di Guardiola che però ha rinnovato con l’ok del Manchester City di arrivare ad un giocatore speciale entro il prossimo anno. Il tecnico guarda attentamente la Serie A, dove ci sarebbe un giocatore che sta facendo impazzire l’allenatore, gioca nel Milan e ora è impegnato ai Mondiali in Qatar.

Il Manchester City ha promesso a Guardiola l’acquisto di Leao del Milan.

Manchester City: Guardiola vuole Leao dal Milan

Il portoghese è una delle stelle del Milan di oggi. Un giocatore che, nonostante la giovane età, si è reso protagonista assoluto nella vittoria dello scudetto dello scorso anno. E’ considerato uno dei migliori esterni al mondo e per questo Guardiola vuole al Manchester City Leao con il Milan che fa resistenza al momento.

Milan: il prezzo di Leao per il Manchester City

Il calciatore è valutato 150 milioni di euro di clausola rescissoria, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024. L’obiettivo è ridurre la clausola sui 100 milioni ma estendere l’accordo di qualche anno. Intanto, a prescindere dal prezzo, il Manchester City ha promesso a Pep Guardiola che farà tutto il possibile per acquistare Rafael Leao.

