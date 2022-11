Juventus, il colpo arriva dal Mondiale: sarà gratis, ecco quando

Sarà gratis il colpo di calciomercato della Juventus, l’idea viene fuori dal Mondiale. Si metterà lì in mostra, proprio in virtù del colpo che sarà dei bianconeri. Arrivabene pronto a far felice Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, colpo Mondiale: sarà gratis

Sarà gratis, la Juventus pronta a piazzare il colpo dal Mondiale. Uno dei protagonisti dalla sua Nazionale, potrà sbarcare gratis in Serie A e in bianconero.

Ha giocato nella gara d’esordio della sua Nazionale, nel Mondiale in Qatar. Questo 2022 si chiude con il botto dunque per lui che, nel bel mezzo della carriera, si ritrova a rappresentare la sua Nazionale. Ma molto del suo futuro, anzi tutto, passa proprio dalla stessa competizione che sta giocando in Qatar. Il motivo è legato alla sua situazione contrattuale perché, i suoi accordi, sono in scadenza.

E ad approfittarne potrebbe essere la Juve che, nel prossimo calciomercato, potrebbe prenderlo a costo zero. La Juventus infatti proverà a convincere a titolo gratuito, Youri Tielemans, colpaccio a costo zero per i bianconeri, in estate.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Juventus, colpo Tielemans in estate: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie in casa Juventus, per quanto riguarda il colpo di calciomercato che porta a Tielemans. Il legame contrattuale è con il Leicester, ma le intenzioni di rinnovare sembrano esser venute meno. Perché il centrocampista belga non si accorderà con il club delle Foxes, il Leicester sarà costretto a perderlo a zero, soprattutto di fronte ad un’offerta da parte della Juventus, che gli garantirebbe un posto nelle competizioni UEFA, nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla Spagna, su di lui ci sarebbe l’interesse di diversi top club in Europa, tra cui anche il Real Madrid e il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juventus: accordo segreto scoperto, il talento italiano firma

Ultime Juventus, quando arriva Tielemans

Youri Tielemans è il primo nome per il centrocampo della Juventus, rappresentando un’occasione vera e propria per qualità tecniche ed età, idoneo al “progetto” che la Juve sta provando a portare avanti. E allora le intenzioni sono quelle di convincerlo a firmare per il primo luglio 2023, a titolo gratuito e la Juventus stessa non è nuova a colpi di tale portata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: super colpo inglese, firma dopo i Mondiali