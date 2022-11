Inter, salta il dopo Gosens: firma per un’altra big di Serie A

L’Inter dirà addio a Robin Gosens: il calciomercato di gennaio è la finestra giusta. L’esterno tedesco non ha convinto Simone Inzaghi che non lo sta utilizzando e ora si sta valutando il suo addio per sostituirlo con un nome nuovo.

Calciomercato Inter, Gosens bocciato: salta il sostituto

Il calciomercato di gennaio sarà la via di fuga di Robin Gosens dall’Inter. Il Mondiale in Qatar potrebbe portare ad opportunità diverse in entrata per i nerazzurri ma non li darà al tedesco che non è stato convocato proprio perché non utilizzato mai da Simone Inzaghi. Riceverà quasi certamente proposte interessanti e i nerazzurri valuteranno la cessione. C’è da tenere sotto controllo anche i possibili movimenti in entrata, perché Simone Inzaghi vuole migliorare la rosa.

L’Inter a gennaio dirà addio a Robin Gosens, quasi certamente. La tifoseria non è troppo soddisfatta della rosa messa a disposizione, considerato che il quinto posto in classifica in Serie A è ben lontano dagli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I miglioramenti dopo il mercato estivo non si sono ancora visti e ora è tempo di rimediare.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gosens non fa parte delle idee di Inzaghi per l’Inter e si valuta il sostituto croato. Nonostante le resistenze che sta provando a fare l’ex Atalanta per prendersi il posto da titolare, la sua cessione è praticamente annunciata.

Calciomercato Inter, Gosens via: arriva Borna Sosa?

La situazione Gosens in casa Inter è caldissima e il suo futuro si decide subito dopo il Mondiale. Arrivato a gennaio2021 in nerazzurro per 30 milioni di euro, dopo appena un anno non è mai riuscito a prendersi la titolarità come tutti pensavano. Con Simome Inzaghi pare non essere nato il feeling che gli aveva fatto fare faville con Gian Piero Gasperini e ha deciso di andare via, nonostante parli ancora da interista e cerchi soluzioni interne.

A gennaio Gosens chiederà la cessone all’Inter e potrebbe tornare in Germania. Negli ultimi giorni di agosto il suo nome è stato al centro di diverse vicissitudini di mercato, con il Bayer Leverkusen pronto a comprarlo, ma poi non si è concluso nessun accordo per il suo ritorno in patria.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, l’Inter in caso di addio a Gosens sta pensando a Borna Sosa dello Stoccarda. Il croato, attualmente impegnato con la sua Nazionale a Qatar 2022, si è messo in mostra contro il Marocco con una buona prestazione e piace molto a Beppe Marotta e a Simone Inzaghi.

Inter su Borna Sosa: l’Atalanta tenta l’anticipo

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, però, non c’è solo l’Inter sulle tracce di Borna Sosa: l’Atalanta fa sul serio per il croato dello Stoccarda. Gian Piero Gasperini intende rivoluzionare la rosa per intero e sta pensando ad un nuovo esterno sinistro che possa migliorare sia la fase di spinta che la fase offensiva, a dispetto di quanto fa Joakim Maehle.

