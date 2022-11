Inter Napoli: non giocherà, brutte notizie dai Mondiali

I Mondiali in Qatar proseguono per diversi calciatori della Serie A mentre i club sono a riposo con alcuni dei propri tesserati in vacanza. Ma tra i migliori club italiani ci sono dei top player impegnati nella competizione in Medio Oriente. Non arrivano notizie positive però per l’Inter.

Mondiali 2022: brutta notizia per l’Inter

Non ci sono notizie positive per l’Inter di Simone Inzaghi. Nell’ultima partita di un giocatore nerazzurro è sceso in campo Lautaro Martinez con la sua Argentina che ha incassato l’inaspettata e storica sconfitta contro l’Arabia Saudita in rimonta. Una tegola pesante a livello mentale che può condizionare il resto della competizione. Intanto, tra gli altri giocatori impegnati in Qatar ci sono anche altri big per l’Inter come l’altro attaccante Romelu Lukaku, che è stato fuori quasi tutta la prima parte di stagione a seguito di diversi infortuni.

Dopo mesi bui per il giocatore belga è tornata la speranza con la possibilità di aiutare la squadra nerazzurra nel rush finale di novembre prima dei Mondiali. Nulla da fare però, perché dopo il recupero è arrivato un altro infortunio che ha compromesso ancor di più la condizione fisica del giocatore che intanto è stato convocato e lavora. Ma stesso dal Mondiale in Qatar non arrivano notizie confortanti sulle sue condizioni.

Romelu Lukaku può saltare Inter Napoli di Serie A alla ripresa del campionato.

Inter Napoli: Lukaku assente per infortunio

Come svelato da Tuttosport, c’è ansia per l’Inter per le condizioni di Lukaku e il suo rientro in campo per Inter Napoli. In casa Inter lo staff di Inzaghi si interroga su come rientrerà dal Qatar il centravanti belga che è in forte dubbio per le prime 3 partite del girone, potrebbe esserci per l’ultima soltanto con la Croazia. Un altro tema è quello che riguarda la preparazione non svolta dal giocatore prima del rientro dalla sosta dopo i vari infortuni muscolari.

E’ possibile quindi che scenderà ancora il tandem d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez al posto di Lukaku in Inter Napoli del prossimo 4 gennaio. L’attaccante belga, invece, potrebbe tornare tra i titolari a metà gennaio quando ci sarà una super sfida contro il Milan per la Supercoppa Italiana.

Inter: rientro Lukaku, giocherà con il Milan

Ecco che allora Lukaku può saltare Inter Napoli e tornare direttamente per il 18 gennaio, quando si giocherà Milan Inter per la Supercoppa Italiana a Riad.

