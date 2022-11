Serie A: si deve operare, le ultime sull’infortunio e i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il club. Svelati i dettagli relativi all’infortunio del giocatore e ai tempi di recupero.

Serie A: si è fatto male, le sue condizioni

Ecco le ultime notizie relative allo stop del giocatore. Per fortuna c’è la pausa Mondiale che, in un certo modo, permette all’allenatore di recuperare con calma il giocatore. Anche se lo stop è più serio del previsto.

Indicazioni chiare e nette da parte del club in merito all’infortunio del calciatore, che si è fatto male. Tutta colpa di un fortissimo mal di schiena. A seguito di accertamenti e visite specialistiche, alla fine si è optato per l’operazione. Ecco quanto tempo dovrà stare fuori dal terreno di gioco e cosa servirà per il suo graduale rientro in campo.

E’ la Fiorentina a svelare le ultime notizie sull’infortunio di Sottil.

Fiorentina, infortunio Sottil: quando torna

Dopo un avvio di stagione super, sette partite da titolare in campionato, l’esterno si è dovuto fermare per un problema alla schiena. Italiano ha dovuto fare a meno di lui per molto tempo. L’ultima presenza in campo risale, infatti, allo scorso 18 settembre contro il Verona. Si è deciso, inizialmente per una terapia conservativa. Solo oggi è arrivata la notizia relativa all’operazione alla schiena del calciatore della Fiorentina Sottil.

Per superare le problematiche relative all’ernia al disco si è deciso per l’intervento chirurgico. Tornerà a disposizione tra cinque settimane, solo dopo potrà tornare ad allenarsi per tornare in campo.

Operazione alla spalla per Sotti, il comunicato della Fiorentina

Questo l’annuncio della Fiorentina sull’infortunio di Sotti. Ecco il comunicato ufficiale del club.

“La Fiorentina informa che il calciatore Riccardo Sottil si è sottoposto oggi pomeriggio ad un intervento chirurgico all’ernia discale. La decisione è maturata a seguito dei mancati risultati ottenuti dopo il piano terapeutico conservativo che è stato condiviso dal neurochirurgo prof. Franco Benech che quest’oggi l’ha operato. L’operazione si è conclusa in modo positivo ed il calciatore sarà dimesso domani. Serviranno cinque settimane per il rientro alla completa attività”.

