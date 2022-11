Ivan Ilic è il nome che infiamma il calciomercato di Serie A. Il centrocampista del Verona ha vissuto una prima parte di stagione molto sfortunata a causa di un lungo infortunio e dopo i Mondiali potrebbe dire addio al club scaligero.

Calciomercato Verona, incontro per la cessione di Ilic: le ultime

Il calciomercato porterà in casa Verona tanti cambiamenti. Pochi giorni fa il presidente Setti aveva annunciato novità importanti e tanti colpi per rimescolare le carte dopo una prima parte di stagione davvero horror. E dopo gli addii stagionali degli uomini più importanti della rosa scaligera anche Ivan Ilic è pronto all’addio

Il calciomercato del Verona è alle prese con numerosi cambiamenti in vista del futuro. La stagione di bassissimo livello del club ha portato tanti club ad interessarsi ai migliori calciatori in rosa. Anche Ivan Ilic è sotto la lente d’ingrandimento e per lui si aprono le porte della cessione.

Secondo le ultime notizie di mercato raccolte dalla nostra redazione, la cessione di Ivan Ilic è una delle possibilità concrete in casa Verona. I gialloblù sanno di poter perdere alcuni degli uomini migliori e attendono offerte.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Verona, addio Ilic: c’è la Fiorentina

Il futuro di Ivan Ilic al Verona è in bilico: sulle sue tracce c’è la Fiorentina. Il club toscano ha ottimi rapporti con quello veneto dopo la chiusura dell’affare Barak e quello di Amrabat di qualche stagione fa.

Le ultime notizie raccolte da calciomercato24.com non sono confortanti per la squadra di Salvatore Bocchetti. Nelle prossime settimane, infatti, ci sarà un incontro tra la dirigenza del Verona, quella della Fiorentina e l’agente di Ivan Ilic per stabilire il futuro.

La cessione di Ilic è possibile ma serve lo sforzo economico giusto da parte della Fiorentina. Il centrocampista serbo è tornato da poco dall’infortunio ma le sue qualità sarebbero determinanti nella corsa alla salvezza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina: chi al posto di Sottil? Si deve operare

Ultime futuro Ilic: Fiorentina e Lazio all’asta

Ivan Ilic piace alla Fiorentina ma è sempre nel mirino della Lazio. I biancocelesti avevano già provato a prenderlo la scorsa estate, salvo poi non chiudere mai l’affare a causa della permanenza di Luis Alberto. E proprio i nuovi mal di pancia dello spagnolo e il suo possibile addio potrebbero aprire le porte al serbo nella capitale.

Spettatore estremamente interessato, il Verona: Setti aspetta l’offerta giusta (la richiesta è di 15 milioni) per dare il via libera.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie calciomercato: la Fiorentina prende un campione ex Manchester City?