Lo Sceicco convince Cristiano Ronaldo: guadagnerà 300 milioni

E’ ormai tutto pronto per l’annuncio della nuova squadra che ingaggerà il campione portoghese. In questo momento si concentra sul Mondiale in Qatar con la Nazionale, ma presto comunicherà la sua prossima squadra dopo l’addio dal Manchester United.

Calciomercato: Cristiano Ronaldo pronto a firmare

Brutta rottura tra il calciatore portoghese e il Manchester United. Una storia d’amore durata tanti anni e fatta di successi, poi il ritorno dopo diversi anni è stato davvero diverso da parte di tutti. Le prestazioni sul campo sono venute a mancare da parte sua e dalla squadra e la società ha rotto con il giocatore dopo liti forti. Dopo la pausa Mondiale poi sono arrivate dichiarazioni forti che hanno portato all’inevitabile separazione con la rescissione del contratto.

Adesso il 5 volte Pallone d’Oro è svincolato e il suo agente Jorge Mendes gli presenterà nelle prossime settimane le migliori offerte. Già potrebbero esserci delle idee piuttosto chiare, perché diversi club si sono fatti avanti. Lui vorrebbe essere accontentato economicamente e comunque restare nel giro del calcio che conta per il momento. Per questo motivo c’è la seria possibilità che giochi ancora in Premier League.

Sviluppi importanti per il futuro di Cristiano Ronaldo che può firmare con il Newcastle di PIF e poi trasferirsi in Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo al Newcastle: lo convince lo Sceicco

Secondo le ultime notizie di calciomercato lo Sceicco Mohammed Bin Salman è pronto a regalare Cristiano Ronaldo al Newcastle. Il Fondo Saudita di PIF vuole ricoprire d’oro il giocatore con una maxi offerta. Un accordo di 3 anni a 300 milioni di euro totali, per giocare 1 anno e mezzo al Newcastle e i restanti mesi in Arabia Saudita con l’altra società del Fondo PIF, l’Al-Nassr FC. Il campione riflette seriamente ora.

Chelsea, Arsenal e altri club potrebbero offrire molto meno e una durata diversa del contratto. Stesso discorso in MLS con l’Inter Miami di Bechkam. Il Newcastle, inoltre, ad oggi in Premier League lotta per la zona Champions League e questo potrebbe ancor più attirare l’attenzione del giocatore. Il Newcastle e l’Al Nassr FC attendono la firma di Ronaldo che firmerebbe da svincolato.

La risposta di Ronaldo allo Sceicco Salman

Arriverà soltanto nelle prossime settimane la decisione finale del giocatore portoghese. Ad oggi, però, il Newcastle e gli Arabi sono in vantaggio sull’ingaggio di Cristiano Ronaldo.

