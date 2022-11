Colpaccio Mazzocchi in Serie A: dalla Nazionale alla Champions League

Il colpo di calciomercato, a gennaio, porterà a Mazzocchi. Piace particolarmente ad una delle big del calcio italiano e occhio a quanto accadrebbe già nell’immediato gennaio.

Calciomercato, colpo Mazzocchi in Serie A: la notizia

La notizia di calciomercato riguarda Pasquale Mazzocchi, cercato da un top club italiano. Dalla Salernitana, passando per la Nazionale di Roberto Mancini e poi la Champions League. La destinazione di Mazzocchi, esterno che ha brillato con il club granata, tanto da accendere l’interesse di un club che lotta per lo Scudetto, potrebbe appunto essere tra i vertici del calcio italiano.

Il terzino della Salernitana vorrebbe completare quantomeno la stagione al club campano, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile, toccherà capire quali scenari verranno fuori.

E infatti questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato quanto potrebbe accadere: Pasquale Mazzocchi è un obiettivo di Cristiano Giuntoli, per il Napoli. Il ds azzurro, per il futuro, potrebbe piombare proprio sul calciatore di proprietà della Salernitana.

Mercato Napoli, Mazzocchi subito: il motivo

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, con il colpo Mazzocchi che potrebbe avere effetto immediato. Gli azzurri hanno urgente bisogno di un colpo sulla corsia, considerando quelle che sono le uniche “lacune” che sembra mostrare il club azzurro. La cosiddetta “coperta” del Napoli è lunghissima, con cambi e ricambi in ogni reparto. Ce n’è solo uno dove gli azzurri faticano a cambiare il proprio titolare. Di Lorenzo non trova riposo, con Zanoli che sembra non aver mai convinto appieno Luciano Spalletti. Pertanto, Mazzocchi che è un terzino destro naturale, anche se all’occorrenza gioca a sinistra, potrebbe arrivare subito per fare da vice di lusso al capitano del Napoli.

Ultime Napoli, le cifre del colpo Mazzocchi

La Salernitana vorrebbe “arricchirsi” con la cessione di Mazzocchi e secondo le cifre fissate appunto per il suo colpo, il Napoli dovrà sborsare oltre i 10 milioni per convincere la Salernitana. Una cifra che, ad oggi, sembra non essere intenzionata a spendere la società di Aurelio De Laurentiis. Ma sarà trattativa aperta.

