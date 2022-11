Calciomercato Milan, che “favore” al Napoli: si chiuderà già a gennaio, il motivo

Il Milan fa un favore al Napoli, colpo di calciomercato: si potrà chiudere già a gennaio, svelato il motivo da uno dei principali quotidiani italiani.

Calciomercato Milan, “favore” al Napoli e colpaccio a gennnaio: svelato il motivo

Il Milan può favorire il Napoli, attraverso il prossimo calciomercato. Si tratta di un colpo importante, che il Milan sta valutando per quelle che sono le alte ambizioni legate già alla stagione in corso.

Ha voglia di cambiare qualcosa il club rossonero in avanti e farlo nell’immediato perché nella trequarti offensiva di Pioli c’è chi non ha convinto. Basti pensare al colpo De Ketelaere, ancora non esploso in rossonero e alla corsia opposta a quella di Leao, in cui andrebbe rivisto qualcosa.

È infatti proprio da quel lato che Paolo Maldini opererebbe nell’imminente calciomercato, approfittando di una vera e propria occasione che sarebbe da cogliere nell’immediato. Perché quella che è la prossima rivale del Napoli in Champions League, avrebbe in uscita uno dei propri talenti, senza rinnovo. L’Eintracht Francoforte lascerebbe partire subito Kamada, di fronte ad un’offerta importante del Milan nel calciomercato di gennaio. E i rossoneri farebbero un favore vero e proprio al Napoli, privando il club tedesco di uno dei suoi migliori talenti, per la sfida che sarà a febbraio, in Champions League.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Milan, colpo Kamada: già a gennaio, la notizia

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan, con il colpo Kamada già a gennaio. Potrebbe infatti chiudersi già nell’imminente mercato, il colpo che porta al giapponese.

Il motivo è legato alla voglia di non perderlo a zero, da parte dell’Eintracht Francoforte che, ad oggi, non ha ancora in mano un accordo con lui, per il rinnovo. Perderlo in scadenza è ciò che vorrà evitare il club tedesco e, pertanto, il Milan potrà approfittarne con un’offerta al ribasso, privando lo stesso club della Bundesliga di averlo a disposizione per la sfida contro il Napoli di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan: affare Ronaldo, si sblocca la trattativa

Ultime Milan, le cifre del colpo Kamada

Se dovesse piazzare già a gennaio il colpo Kamada, il Milan andrebbe a sborsare circa 15-20 milioni a fronte dei 40 che ne chiedeva l’Eintracht. La società tedesca potrebbe scegliere di cederlo subito, senza porsi poi rischi lasciando passare del tempo, considerando quella che è l’intenzione del calciatore: non rinnovare i propri accordi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi su Messico-Polonia: sarà rossonero