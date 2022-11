Serie A: Kondogbia pronto a firmare, scelta la nuova squadra

Ultimissime di calciomercato di oggi con la notizia che riguarda l’ex calciatore dell’Inter, più volte accostato ad altri club italiani. Ora arriva la svolta riguardo quella che sarà la sua prossima squadra.

Calciomercato: Kondogbia lascia l’Atletico Madrid

La finestra di mercato invernale aprirà a gennaio, ma adesso già in molti si stanno attivando per chiudere importanti affari in vista delle prossime settimane. E’ proprio la pausa Mondiali che può essere decisiva per l’acquisto di un giocatore in particolare. Brutto inizio di stagione per l’Atletico Madrid , escluso sia dalla Champions League che dall’Europa League. Il club spagnolo è pronto a grandi cambiamenti nella rosa che dovrebbe ancora una volta essere guidata da Diego Pablo Simeone per la prossima stagione. Diversi giocatori però saranno cambiati in più ruoli, uno di questi sembra essere proprio il centrocampista Geoffrey Kondogbia.

L’arrivo di Axel Witsel a centrocampo ha riportato l’ex Inter a tornare ad essere un’alternativa in squadra. Nonostante abbia perso un po’ di fiducia dal suo allenatore, la società è intenzionata con lui ad incassare una cifra importante. Diverse le squadre interessate a lui, qualcuna anche italiana, ma pare che il suo futuro possa essere in Premier League in caso di addio dalla squadra spagnola.

L’Aston Villa punta all’acquisto di Kondogbia.

Aston Villa: Kondogbia voluto da Emery

Nonostante sia stato fatto un mercato di livello, l’Aston Villa ha cambiato allenatore per scarsi risultati e ha affidato ora a Unai Emery il futuro del club. Per aggiungere ancora qualità e muscoli l’Aston Villa può comprare Kondogbia dall’Atletico Madrid. Decisivo sarà anche il nuovo allenatore Emery nel convincere tutte le parti in causa a definire l’affare. Nulla da fare per i club italiano con il giocatore indirizzato verso la Premier.

Il prezzo di Kondogbia

L’Aston Villa per ingaggiare Kondogbia dovrà versare circa 25 milioni di euro all’Atletico Madrid. E’ questo il prezzo che fa la società spagnola, che potrebbe accontentarsi anche di 20 milioni a gennaio. E’ in scadenza 2024.

